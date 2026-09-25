Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Ekonomi

Tezgahların en ucuz balığı! Tanesi 100 lira

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal

Balık tezgahlarında palamut bolluğu devam ediyor. Tanesi 100 liraya satılan palamut tezgahların en ucuz ve en en çok tercih edilen balığı konumunda.

Kaydet
|

Denizlerde av sezonunun açılmasıyla birlikte balıkçı ağları bereketle doldu. İzmir'deki balık tezgahlarında yaşanan palamut bolluğu, hem esnafın hem de dar gelirli vatandaşın yüzünü güldürüyor. Tanesi 100 liradan alıcı bulan palamut, tezgahların en çok tercih edilen şampiyonu haline geldi.

Tezgahların en ucuz balığı! Tanesi 100 lira
Başlık ResmiTezgahların en ucuz balığı! Tanesi 100 lira

KIRMIZI ETİN YARI FİYATINDAN BİLE UCUZ

Kırmızı et fiyatlarının yüksek olması nedeniyle alternatif arayışına giren vatandaşlar, çareyi balık tezgahlarında buldu. Palamudun yanı sıra kilosu 150 ile 250 lira arasında alıcı bulan hamsi ve sardalya da tezgahlardaki hareketliliği artırdı. Vatandaşlar, yarı fiyatından bile daha ucuza gelen balık tüketiminin hem bütçelerini rahatlattığını hem de sağlık açısından büyük fayda sağladığını vurguluyor.

Tezgahların en ucuz balığı! Tanesi 100 lira
Başlık ResmiTezgahların en ucuz balığı! Tanesi 100 lira

BALIKÇILAR MEMNUN

Sezonun son derece verimli başladığını belirten İzmirli balıkçılar, mevcut bolluktan oldukça memnun. Palamutun tam zamanı olduğunu belirten balık esnafı, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Sezon çok güzel başladı. Şu an tezgahlarda ciddi bir palamut yoğunluğu var. Palamut zaten dünyanın her yerinde tane ile satılır, bu sene maşallah çok bol. Fiyatlar gayet ucuz, tanesi 100 liraya tekabül ediyor. Palamut dönemi bittiğinde arkasından çinekop ve lüfer gelecek. Küçük balık da büyük balık da bu sene bol miktarda var. Biz evimizde haftada 2-3 gün balık yiyoruz; tüm vatandaşlarımıza da haftada en az iki gün balık tüketmelerini tavsiye ediyoruz."

Tezgahların en ucuz balığı! Tanesi 100 lira
Başlık ResmiTezgahların en ucuz balığı! Tanesi 100 lira

VATANDAŞIN TERCİHİ HEM SAĞLIK HEM EKONOMİ

Fiyatların makul seviyede olduğunu belirten vatandaşlar, balığın çok besleyici ve ekonomik olduğunu dile getirdi. Balık pazarlarından düzenli alışveriş yaptığını söyleyen bir vatandaş, "Fiyatlar şu an gayet uygun, ilerleyen günlerde daha da düşmesini bekliyoruz. Kırmızı etin kilosu 600-700 lirayı bulmuşken tanesi 100 liraya palamut almak harika bir fırsat. Hem bütçemizi yormuyor hem de ailece sağlıklı besleniyoruz" şeklinde konuştu.

Editör : MESUT ŞAHİN | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Ekonomi
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
FON SORUŞTURMASINDA 3. DALGA
FON SORUŞTURMASINDA 3. DALGA
Kapalı dönemde işlem yapan 12 kişi belli oldu
33 KİŞİ GÖZALTINDA
33 KİŞİ GÖZALTINDA
Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında ikinci dalga
KAP AÇIKLAMASI GELDİ!
KAP AÇIKLAMASI GELDİ!
Katılımevim ve Birevim'in devrinde kritik gelişme
HERKES ÇIKTI, ONLAR KALDI!
HERKES ÇIKTI, ONLAR KALDI!
Salondan ayrılmayan 7 ülke dikkat çekti
BENZİNE BÜYÜK ZAM!
BENZİNE BÜYÜK ZAM!
Litresi 12,5 lira artacak
KONUTTA SON ORANLAR!
KONUTTA SON ORANLAR!
1 milyon TL’nin güncel geri ödemesi
SAVUNMASI PES DEDİRTTİ
SAVUNMASI PES DEDİRTTİ
Hakem, İsrailli oyuncunun skandal sevincini affetmedi
CEZASI BELLİ OLDU
CEZASI BELLİ OLDU
Kocasını 15 parçaya ayırıp çöpe atmıştı
MERDİVEN ALTI ÜRETİM YAPMIŞLAR
MERDİVEN ALTI ÜRETİM YAPMIŞLAR
Gelen siparişten zehirlendi, adım adım iz sürdü
ATİNA CEVAP VERDİ!
ATİNA CEVAP VERDİ!
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Düşman değiliz" dedi
MİLLİ SERVET 8 YILDIR ÇÜRÜYOR
MİLLİ SERVET 8 YILDIR ÇÜRÜYOR
1,5 saatlik yol 10 dakikaya düşecekti, İBB iptal etti
25 MIKNATIS YUTTU
25 MIKNATIS YUTTU
Doktorlar zamanla yarıştı! Ailelere kritik uyarı...
'KAZANMAMIZ SÜRPRİZ OLMAZ'
'KAZANMAMIZ SÜRPRİZ OLMAZ'
Milli Takım'ın eski yıldızlarından Fransa maçı yorumu
'MALDINI HAKLI ÇIKTI'
'MALDINI HAKLI ÇIKTI'
G.Saray'ın servet ödediği yıldızı yerden yere vurdular
FETÖ CASUSLARINA OPERASYON
FETÖ CASUSLARINA OPERASYON
Bakan Gürlek duyurdu: Çok sayıda gözaltı var
"HİZMETİ YOKTU, KURTULDUK"
CHP kurmayları, Mansur Yavaş’ın istifasını değerlendirdi
YENİ TEHLİKEYE DİKKAT ÇEKTİ
YENİ TEHLİKEYE DİKKAT ÇEKTİ
Uzman isim Karadeniz'deki deprem sonrası uyardı
KANSER RİSKLİ MADDE YAYILIYOR
KANSER RİSKLİ MADDE YAYILIYOR
Fabrika yakınında yaşayanların kanından çıktı!
1 MİLYON DOLARLIK VURGUN!
1 MİLYON DOLARLIK VURGUN!
Otel sahibini soyan 5 çalışan tutuklandı
'YOK ARTIK' DEDİRTEN İLAN
'YOK ARTIK' DEDİRTEN İLAN
Trabzon'da Salah kurnazlığı
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Savcı odasındaki pozu “Asla kaybetmem” sözleriyle paylaşmıştı! Buket Tekışık’ın uyuşturucu testi sonucu çıktı
Buket Tekışık’ın uyuşturucu testi sonucu çıktı
Kaydet
Baraj gölünde 30 kiloluk turna balığı yakaladı
Baraj gölünde 30 kiloluk turna balığı yakaladı
Kaydet
Gelen siparişten zehirlendi, adım adım iz sürüp merdiven altı işletmeyi ortaya çıkardı
Gelen siparişten zehirlendi, adım adım iz sürüp merdiven altı işletmeyi ortaya çıkardı
Kaydet
SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.