Fabrika yakınında yaşayanların kanından çıktı! Kanserle ilişkilendirilen madde dehşet saçıyor

TEST YAPTIRANLARIN YÜZDE 70'İNDEN FAZLASINDA O MADDE GÖRÜLDÜ

Manchester Metropolitan Üniversitesi tarafından bölgedeki 49 hanede gerçekleştirilen testlerin sonuçları, bölge sakinlerinin korkularını daha da artırdı.

Test yaptıranların yüzde 70'inden fazlasında PFOA seviyesinin uluslararası referans değerlerin üzerinde olduğu belirlendi.

Kandaki PFOA miktarı için benzer bir sınır değer bulunmadığından sonuçların değerlendirilmesinde Almanya ve ABD'de kullanılan değerler esas alındı.