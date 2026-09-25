Fabrika yakınında yaşayanların kanından çıktı! Kanserle ilişkilendirilen madde dehşet saçıyor
İngiltere'nin Lancashire bölgesinde yıllardır devam eden kimyasal kirlilik tartışması, fabrika çevresinde yaşayanlara yapılan kan testlerinin ardından yeni bir boyut kazandı.
Manchester Metropolitan Üniversitesi tarafından Thornton-Cleveleys bölgesindeki 49 hanede yapılan testlerde, katılımcıların yüzde 70'inden fazlasında PFOA adlı kimyasalın yüksek seviyelerde bulunduğu belirlendi.
PFOA, doğada ve insan vücudunda uzun süre parçalanmadan kalabildiği için "kalıcı kimyasallar" olarak bilinen PFAS grubunda yer almakta.
Söz konusu madde; böbrek ve testis kanseri, karaciğer hasarı, tiroid hastalıkları, yüksek kolesterol ve gebelikte bazı gelişimsel sorunlara neden olabiliyor.
FABRİKANIN ÇEVRESİNDE YÜZLERCE AİLE YAŞIYOR
İngiltere Çevre Ajansının Hillhouse sanayi bölgesindeki kimyasal kirliliği incelemeye almasının ardından, fabrikanın yakınındaki Thornton-Cleveleys'te yaşayanlara kan testi yapıldı.
Kimya tesisinin yaklaşık 1 kilometrelik çevresinde yüzlerce aile yaşıyordu.
TEST YAPTIRANLARIN YÜZDE 70'İNDEN FAZLASINDA O MADDE GÖRÜLDÜ
Manchester Metropolitan Üniversitesi tarafından bölgedeki 49 hanede gerçekleştirilen testlerin sonuçları, bölge sakinlerinin korkularını daha da artırdı.
Test yaptıranların yüzde 70'inden fazlasında PFOA seviyesinin uluslararası referans değerlerin üzerinde olduğu belirlendi.
Kandaki PFOA miktarı için benzer bir sınır değer bulunmadığından sonuçların değerlendirilmesinde Almanya ve ABD'de kullanılan değerler esas alındı.
PFOA, doğada ve insan vücudunda uzun süre parçalanmadan kalabilen PFAS grubu kimyasallar arasında bulunuyor. Yapılan araştırmalarda bu madde; böbrek ve testis kanseri, karaciğer hasarı, tiroid hastalıkları, yüksek kolesterol ve gebelikte bazı gelişimsel sorunlarla ilişkilendiriliyor.
100'DEN FAZLA KİŞİ HUKUKİ SÜRECE HAZIRLANIYOR
Kirliliğin kaynağına ilişkin incelemeler sürerken, 100'den fazla bölge sakini fabrikanın mevcut sahibi Japon AGC Chemicals'a karşı hukuki yollara başvurmayı değerlendiriyor.
Bölgedeki endişeler evlerin yanı sıra fabrikanın yakınındaki hobi bahçelerine de yayıldı. Yetkililer daha önce bu bahçelerin geçici olarak kullanılmamasını tavsiye etmişti.