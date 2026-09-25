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Yaşam

Halı sahada kahreden ölüm! Yere yığıldı, oracıkta can verdi

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Kayseri'de halı saha maçı sırasında kalp krizi geçiren sağlık çalışanı hayatını kaybetti. Şahsın yere yığıldığı anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

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Kayseri Şehir Hastanesi'nde röntgen teknisyeni olarak görev yapan M.A.D., arkadaşlarıyla halı saha maçına çıktı. Maç sırasında sahada fenalaşarak yere yığılan M.A.D.'ye ilk müdahale, arkadaşları tarafından yapıldı.

Halı sahada kahreden ölüm! Yere yığıldı, oracıkta can verdi
Başlık ResmiHalı sahada kahreden ölüm! Yere yığıldı, oracıkta can verdi

HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kalp krizi geçirdiği öğrenilen M.A.D.; yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
M.A.D.'nin yere yığıldığı ve arkadaşlarının yardımına koştuğu anlar halı sahanın güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Halı sahada kahreden ölüm! Yere yığıldı, oracıkta can verdi
Başlık ResmiHalı sahada kahreden ölüm! Yere yığıldı, oracıkta can verdi
Editör : GÖZDE NUR BAYAR | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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