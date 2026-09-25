Halı sahada kahreden ölüm! Yere yığıldı, oracıkta can verdi
Kayseri'de halı saha maçı sırasında kalp krizi geçiren sağlık çalışanı hayatını kaybetti. Şahsın yere yığıldığı anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı.
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Kayseri Şehir Hastanesi'nde röntgen teknisyeni olarak görev yapan M.A.D., arkadaşlarıyla halı saha maçına çıktı. Maç sırasında sahada fenalaşarak yere yığılan M.A.D.'ye ilk müdahale, arkadaşları tarafından yapıldı.
HAYATINI KAYBETTİ
İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kalp krizi geçirdiği öğrenilen M.A.D.; yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
M.A.D.'nin yere yığıldığı ve arkadaşlarının yardımına koştuğu anlar halı sahanın güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
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