İsrailli futbolcudan skandal sevinç: Gol sonrası kırmızı gördü, savunması şaşırttı

İsrail Milli Takımı oyuncusu Saied Abu Farchi, Avusturya ile oynadıkları UEFA Uluslar Ligi maçında skandal bir harekete imza attı. Takımına 1-1’lik beraberliği getiren kafa golünü kaydeden 20 yaşındaki futbolcu, korner direğini söktü ve silahla ateş etme hareketi yaptı. Provokatif gol sevinci nedeniyle ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışında kalan Farchi, karşılaşma sonrası yaptığı açıklamayla da gündeme geldi.

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UEFA Uluslar Ligi’nde Avusturya deplasmanına çıkan İsrail'in beraberlik golünü atan Saied Abu Farchi, golün ardından köşe gönderinde yaptığı hareketle takımını 10 kişi bıraktı ve sosyal medyada tepki çekti. İsrailli futbolcu, yaptığı sevincin ateş etme hareketi olmadığını savundu.

Saied Abu Farchi, gol sonrası korner direğini yerinden söktü.

KORNER DİREĞİNİ SÖKTÜ, SİLAH GİBİ TUTTU

Linz’deki Raiffeisen Arena’da oynanan mücadelede Avusturya, 43'üncü dakikada Romano Schmid’in penaltı golüyle soyunma odasına 1-0 önde gitti. İsrail, aradığı golü 55'inci dakikada Saied Abu Farchi’nin kafa vuruşuyla buldu. 20 yaşındaki oyuncu, gol sonrası skandal bir tavır sergiledi.

Korner direğini yerinden söken Abu Farchi, tribünlere doğru silahla ateş ediyormuş gibi golünü kutladı. Sarı kartı bulunan futbolcunun bu sevinci, hakemin gözünden kaçmadı. Georgi Kabakov, ikinci sarı kartla Farchi’yi saha dışına gönderdi.

İsrailli futbolcunun tepki çeken gol sevinci

AVUSTURYA SON DAKİKALARDA 3-1'İ BULDU

Sahada 10 kişi kalan rakibi karşısında baskısını artıran Avusturya, 90’da Phillipp Mwene ve 90+3’te Sasa Kalajdzic’in golleriyle sahadan 3-1’lik galibiyetle ayrıldı.

BİLARDO HAREKETİ İDDİASI

Saied Abu Farchi, yaptığı gol sevincinin ateş etme hareketi olmadığını, bilardoda ıstakayla topa vurur gibi yapmak istediğini iddia etti.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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