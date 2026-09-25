Kenan Yıldız neden yok, sakat mı? Türkiye-Fransa maçı için geri sayım başladı
A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi'nde Fransa ile oynayacağı karşılaşma öncesinde kadrodaki eksikler merak konusu oldu. Milli takımın önemli hücum oyuncularından Kenan Yıldız ise gündemde. Kenan Yıldız neden yok, sakat mı soruları futbolseverler tarafından araştırılıyor. İşte detaylar...
Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıkladığı 26 kişilik Dünya Kupası kadrosunda Juventuslu oyuncunun da ismi bulunuyordu. Gözler Uluslar Ligi aday kadrosuna çevrilirken oyuncunun yokluğu dikkat çekti. Peki, Kenan Yıldız neden yok, sakat mı?
KENAN YILDIZ NEDEN YOK, SAKAT MI?
Milli futbolcumuz Kenan Yıldız yaşadığı ciddi sakatlık nedeniyle eylül ve ekim aylarında oynanacak Milli maçların kadrosunda yer alamayacak. Juventus'un resmi açıklamasına göre Kenan Yıldız, sol ayağındaki kırık nedeniyle ameliyat edildi. İtalyan basınında ise genç oyuncunun yaklaşık 2,5 ila 3 ay futbol oynayamayabileceği öne sürüldü.
TÜRKİYE-FRANSA MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?
A Milli Takım ile Fransa arasındaki UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup karşılaşması 21.45'te başlayacak. Mücadele Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak. Türkiye-Fransa maçı ATV ekranlarından şifresiz canlı olarak yayınlanacak.
TÜRKİYE-FRANSA MUHTEMEL 11
Türkiye: Uğurcan, Zeki, Ozan, Abdülkerim, Merih, Ferdi, Salih, İsmail, Arda, Kerem, Barış Alper
Fransa: Maignan, Kounde, Upamecano, Lacroix, Diouf, Camavinga, Rabiot, Cherki, Doue, Olise, Mbappe