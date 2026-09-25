Türkiye-Fransa ilk 11'ler (muhtemel): İşte şifresiz canlı yayın bilgileri ve Milli maç saati

Türkiye-Fransa ilk 11'ler gündemde! A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi'nde yeni sezonun perdesini Fransa karşısında açıyor. Ay-yıldızlı ekip, tarihinde ilk kez UEFA Uluslar Ligi'nin A Ligi seviyesinde mücadele ederken organizasyondaki ilk maçında Fransa'yı Kocaeli'de ağırlayacak. İşte, Türkiye-Fransa maç kadrosu muhtemel ilk 11'ler, şifresiz canlı yayın bilgileri ve Milli maç saati...

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Türkiye-Fransa ilk 11'ler karşılaşmaya saatler kala merakla araştırılıyor. Türkiye-Fransa maçı 25 Eylül 2026 Cuma günü saat 21.45'te başlayacak. Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak mücadele, ATV ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Karşılaşmanın hakemliğini Almanya Futbol Federasyonu'ndan Felix Zwayer yapacak.

Türkiye-Fransa ilk 11ler (muhtemel): İşte şifresiz canlı yayın bilgileri ve Milli maç saati

TÜRKİYE-FRANSA İLK 11'LER (MUHTEMEL)

Türkiye ilk 11: Uğurcan, Zeki, Ozan, Abdülkerim, Merih, Ferdi, Salih, İsmail, Arda, Kerem, Barış Alper

Fransa ilk 11: Maignan, Kounde, Upamecano, Lacroix, Diouf, Camavinga, Rabiot, Cherki, Doue, Olise, Mbappe

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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