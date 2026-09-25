Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Spor

Barcelona'dan Julian Alvarez için transfer itirafı: Artık geçmişte kaldı

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Barcelona'dan Julian Alvarez için transfer itirafı: Artık geçmişte kaldı
Başlık ResmiBarcelonadan Julian Alvarez itirafı: Artık geçmişte kaldı

Barcelona Kulübü Sportif Direktörü Deco, Arjantinli yıldız Julian Alvarez transferi için teklif yaptıklarını ancak Atletico Madrid'den "ret" cevabı aldıklarını duyurdu. Deco, bu transferin artık geride kaldığını belirtti.

Kaydet
|

Barcelona'da Sportif Direktör Deco, yaz transfer döneminde Julian Alvarez tiçin transfer teklifi yaptıklarını ancak Atletico Madrid'in 26 yaşındaki oyuncuyu satmaya yanaşmadığını açıkladı.

"BAŞKA ÇÖZÜMLER ARAMAK ZORUNDA KALDIK"

Portugal Football Summit'te konuşan Deco, Robert Lewandowski'nin ayrılığının ardından hareketli ve takım oyununa yatkın bir santrfor aradıklarını söyledi. Julian Alvarez'in bu profile uyduğunu belirten 49 yaşındaki futbol adamı, "Julian için teklif yaptık. Ancak kulübü bize onu satmayacağını söyledi. Biz de başka çözümler aramak zorunda kaldık" dedi.

Julian Alvarez'in güncel piyasa değeri 120 milyon euro olarak gösteriliyor.
Başlık ResmiJulian Alvarez'in güncel piyasa değeri 120 milyon euro olarak gösteriliyor.

"KADRODAN MEMNUNUZ"

Alvarez transferiyle Raphinha'nın santrforda oynamasının birbirinden ayrı konular olduğunu dile getiren Deco, "Julian artık geçmişte kaldı. Önümüze bakmalıyız. Kadromuzdan memnunuz. Umarım o da iyidir ve kulübüne katkı sağlamaya devam eder" sözleriyle transfer defterini kapattıklarını vurguladı.

ÖNERİLEN HABERLER
Lamine Yamal
SPOR

Lamine Yamal'dan Ballon d'Or çıkışı: Messi ve Ronaldo aklıma geliyor
Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Spor
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
FETÖ CASUSLARINA OPERASYON
FETÖ CASUSLARINA OPERASYON
Bakan Gürlek duyurdu: Çok sayıda gözaltı var
"HİZMETİ YOKTU, KURTULDUK"
CHP kurmayları, Mansur Yavaş’ın istifasını değerlendirdi
'BU CİHAZI HATIRLADINIZ MI?'
'BU CİHAZI HATIRLADINIZ MI?'
BM kürsüsünden liderlere suikast tehdidi!
ENFLASYON İÇİN SON TAHMİNLER!
ENFLASYON İÇİN SON TAHMİNLER!
Emeklinin 3 aylık zam oranı belli oluyor
Şİ'DEN 'DOSTLUK' HEDİYESİ
Şİ'DEN 'DOSTLUK' HEDİYESİ
Pekin-Washington hattında ‘tarihi’ buluşma
KONUTTA SON ORANLAR!
KONUTTA SON ORANLAR!
1 milyon TL’nin güncel geri ödemesi
NETANYAHU'YA ÇİFTE PROTESTO
NETANYAHU'YA ÇİFTE PROTESTO
Dünyaca ünlü oyuncular gözaltına alındı
KARADENİZ'DE KORKUTAN SARSINTI
KARADENİZ'DE KORKUTAN SARSINTI
Uzman isimden deprem sonrası heyelan uyarısı geldi
'MALDINI HAKLI ÇIKTI'
'MALDINI HAKLI ÇIKTI'
G.Saray'ın servet ödediği yıldızı yerden yere vurdular
METRODA YUMRUKLU KAVGA
METRODA YUMRUKLU KAVGA
Küfürbaz yolcu yediği darbeyle yere yığıldı
BM'DE UTANMAZ HAREKETLER
BM'DE UTANMAZ HAREKETLER
İranlı diplomata yönelik provokatif eylem
BES'TEN ÇIKACAKLARA 5 UYARI!
BES'TEN ÇIKACAKLARA 5 UYARI!
Devlet katkısı, stopaj ve kesintilere dikkat!
KREŞ BAHANESİYLE...
KREŞ BAHANESİYLE...
İBB davasında 13 milyonluk rüşvet itirafı
'YOK ARTIK' DEDİRTEN İLAN
'YOK ARTIK' DEDİRTEN İLAN
Trabzon'da Salah kurnazlığı
TÜKETİCİ ARADA KALDI!
TÜKETİCİ ARADA KALDI!
Kışlık kıyafet mi? Ailecek yemek mi?
DÖNÜŞ TARİHİ BELLİ OLDU
DÖNÜŞ TARİHİ BELLİ OLDU
Taraftar haftalardır yolunu gözlüyordu
ALTIN HAFTALIK DÜŞÜŞE KOŞUYOR!
ALTIN HAFTALIK DÜŞÜŞE KOŞUYOR!
Ünlü stratejist kırılma noktasını verdi
ARTIK SÖZLEŞMEDE YAZACAK
ARTIK SÖZLEŞMEDE YAZACAK
Uzaktan çalışma yönetmeliğinde değişiklik
MÜCTEBA HAMANEY HAYATTA MI?
MÜCTEBA HAMANEY HAYATTA MI?
Pezeşkiyan, ABD basınına açıkladı
ODAĞINI SAHAYA ÇEVİRDİ
ODAĞINI SAHAYA ÇEVİRDİ
İsmail Kartal eleştirilere kulaklarını tıkadı
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Doğu Karadeniz’de 4 büyüklüğünde deprem: Prof. Dr. Bektaş’tan “sahil yamaçları” uyarısı
Doğu Karadeniz’de 4 büyüklüğünde deprem: Prof. Dr. Bektaş’tan “sahil yamaçları” uyarısı
Kaydet
İller arası atama sonuç sorgulama! İl dışı tayin sonuçları açıklandı mı?
İl dışı tayin sonuçları açıklandı mı?
Kaydet
Artık sabrı kalmadı! Pasaja tuvaletini yapanların fotoğrafını tek tek duvara astı
Pasaja tuvaletini yapanların fotoğrafını tek tek duvara astı
Kaydet
SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.