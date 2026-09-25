Barcelona'dan Julian Alvarez için transfer itirafı: Artık geçmişte kaldı
Barcelona Kulübü Sportif Direktörü Deco, Arjantinli yıldız Julian Alvarez transferi için teklif yaptıklarını ancak Atletico Madrid'den "ret" cevabı aldıklarını duyurdu. Deco, bu transferin artık geride kaldığını belirtti.
Barcelona'da Sportif Direktör Deco, yaz transfer döneminde Julian Alvarez tiçin transfer teklifi yaptıklarını ancak Atletico Madrid'in 26 yaşındaki oyuncuyu satmaya yanaşmadığını açıkladı.
"BAŞKA ÇÖZÜMLER ARAMAK ZORUNDA KALDIK"
Portugal Football Summit'te konuşan Deco, Robert Lewandowski'nin ayrılığının ardından hareketli ve takım oyununa yatkın bir santrfor aradıklarını söyledi. Julian Alvarez'in bu profile uyduğunu belirten 49 yaşındaki futbol adamı, "Julian için teklif yaptık. Ancak kulübü bize onu satmayacağını söyledi. Biz de başka çözümler aramak zorunda kaldık" dedi.
"KADRODAN MEMNUNUZ"
Alvarez transferiyle Raphinha'nın santrforda oynamasının birbirinden ayrı konular olduğunu dile getiren Deco, "Julian artık geçmişte kaldı. Önümüze bakmalıyız. Kadromuzdan memnunuz. Umarım o da iyidir ve kulübüne katkı sağlamaya devam eder" sözleriyle transfer defterini kapattıklarını vurguladı.