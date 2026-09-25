Öğretmenlerin iller arası isteğe bağlı yer değiştirme duyurusu geçtiğimiz günlerde paylaşılmıştı. Tercih başvurularının ardından gözler sonuçlara çevrilmişti. Açıklama Milli Eğitim Bakanlığı'ndan geldi. Peki, il dışı tayin sonuçları açıklandı mı?

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Öğretmenlerin beklediği 2026 yılı ikinci iller arası isteğe bağlı yer değiştirme sürecinde takvim belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan duyuru doğrultusunda öğretmenlerin il dışı atama tercihleri 23-24 Eylül 2026 tarihlerinde alındı.

MEB'in ikinci iller arası isteğe bağlı yer değiştirme takvimine göre öğretmenlerin il dışı sonuçları için 25 Eylül işaret edilmişti, ancak beklenen açıklama daha erken geldi. İl dışı tayin sonuçları 24 Eylül 2026 tarihinde ilan edildi. Belirlenen süre içerisinde işlemlerini tamamlamayan öğretmenler ikinci il dışı yer değiştirme sürecinden yararlanamayacak.

İller arası atama sonuç sorgulama! İl dışı tayin sonuçları açıklandı mı?

İL DIŞI ATAMA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANLARI

Sonuçlar, MEB Personel Genel Müdürlüğünün internet adresi üzerinden ilan edildi. Adaylar sonuçlarını MEBBİS ve e-Devlet kullanıcı hesapları üzerinden öğrenebiliyor.

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