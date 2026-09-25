Oyuncu Biran Damla Yılmaz hakkında Almanya’da yürütülen yargı sürecinde yeni bir gelişme yaşandı. Yılmaz’ın 6 ay hapis cezası aldığı ortaya çıkarken, estetik işlemler ve icra dosyaları nedeniyle borcunun yaklaşık 285 bin euroya (yaklaşık 16 milyon TL) ulaştığı öğrenildi. Resmi makamlarca doğrulandığı belirtilen belgelerin ardından, Yılmaz hakkında Avrupa Birliği ülkelerinde geçerli olabilecek olası bir yakalama kararı da gündeme geldi.

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Halef: Köklerin Çağrısı dizisinde rol alan Biran Damla Yılmaz’ın daha önce Almanya’da oturum izni alabilmek için sahte belge düzenlediği iddia edilmişti. Söz konusu iddiaların, eski sevgilisi Abdurrahman Aydın’ın savcılığa yaptığı şikayet ve suç duyurusunun ardından ortaya çıktığı belirtilmişti. Yılmaz hakkında yürütülen süreçte yeni bir gelişme yaşandı.

Sabah’ta yer alan habere göre; Yılmaz hakkında Almanya’da devam eden yargı sürecinde 6 ay hapis cezası kararı verildiği ortaya çıktı.

ÖDENMEYEN ESTETİK İŞLEMLERİ BAŞINA İŞ AÇTI

İddialara göre soruşturmanın, Yılmaz’ın Almanya’da yaptırdığı botoks, dudak dolgusu, selülit ve lazer işlemleri ile yüz vitamini uygulamalarına ilişkin ücretlerin ödenmemesi üzerine başlatıldığı belirtildi. Sürecin Almanya’daki savcılık, polis ve alacaklı kişi ve kurumların başvuruları doğrultusunda ilerlediği öne sürüldü.

Biran Damla Yılmaz’a Almanya’da 6 ay hapis cezası! 285 bin euroluk borç ortaya çıktı

BORCU 285 BİN EUROYA DAYANMIŞ

Yılmaz’ın geçirdiği estetik işlemler ve hakkında gündeme gelen dolandırıcılık iddiaları ile icra dosyalarıyla birlikte toplam borcunun yaklaşık 285 bin euroya ulaştığı iddia edildi. Söz konusu borçların önemli bir bölümünün ise eski sevgilisi Abdurrahman Aydın tarafından, kendisinin kefil olması nedeniyle ödendiği öğrenildi.

ESKİ SEVGİLİSİNDEN DİKKAT ÇEKEN HAMLE

Abdurrahman Aydın’ın elinde bulunan belgelerin, Hamburg Türk Konsolosluğu’nda yeminli tercüme ve apostil işlemlerinden geçirildiği ve bu işlemlerin ardından belgelerin onaylandığı belirtildi.

Daha önce Yılmaz hakkında “yalan” ve “sahte” olduğu öne sürülen belgelerin, Alman makamları ve Türk Konsolosluğu tarafından yapılan işlemler kapsamında onaylanması dosyanın dikkat çeken ayrıntılarından biri oldu.

Öte yandan Yılmaz’ın yaklaşık 285 bin euroya ulaşan borç kalemlerinin de dosyada yer aldığı belirtildi. Söz konusu belgelerin Türkiye’de yapılması planlanan hukuki başvurularda kullanılacağı öğrenildi.

Biran Damla Yılmaz’a Almanya’da 6 ay hapis cezası! 285 bin euroluk borç ortaya çıktı

YILMAZ HAKKINDA OLASI YAKALAMA KARARI

Yılmaz hakkında Almanya’da verilebilecek olası bir yakalama kararının Avrupa Birliği ülkelerinde nasıl uygulanacağı da gündeme geldi. Bu sürecin, ülkeler arasındaki uluslararası adli işbirliği mekanizmaları ve ilgili hukuki prosedürler doğrultusunda yürütüleceği belirtildi.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MELİN ÖZTÜRK Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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