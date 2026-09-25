Kırmızı bültenle aranıyordu, Bodrum'da yakalandı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Interpol tarafından 6 ayrı dosyada kırmızı bültenle aranan şüpheli yakalandı. Şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Muğla'da Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı, Muğla İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) şube müdürlükleri ekiplerince aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi.
KIRMIZI BÜLTENLE ARANAN SUÇLU YAKALANDI
Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmada, İnterpol Genel Sekreterliğince 6 ayrı dosyada "organize suç örgütü içerisinde yer almak" ve "uyuşturucu madde ticareti" suçlarından kırmızı bültenle aranan T.A.E. yakalandı.
Şüpheli hakkında "resmi belgede sahtecilik" suçundan adli işlem yapıldı. T.A.E, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.