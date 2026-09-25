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Ekonomi

Belediyeden ucuza yemek! 4 çeşit 80 TL

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Belediyeden ucuza yemek! 4 çeşit 80 TL
Başlık ResmiBelediyeden ucuza yemek! 4 çeşit 80 TL

Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal belediyecilik projeleri arasında bulunan Kent Lokantaları, ikinci yılını kutluyor. Şu ana kadar 608 bin kişiyi ağırlayan lokantalarda 4 çeşit yemek 80 TL'ye veriliyor. Haftanın 5 günü açık olan Kent Lokantalarında 2 gün kırmızı et, 2 gün beyaz et, 1 gün ise bakliyat ve sebze yemeği hazırlanıyor.

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Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu'nun öncülüğünde, vatandaşların ucuz, lezzetli ve sağlıklı gıdaya erişimini güvence altına almak amacıyla başlatılan Kent Lokantaları projesi ikinci yaşını kutluyor. İlk olarak 25 Eylül 2024 tarihinde Otogar şubesiyle kapılarını açan bu sosyal hareket; Kınıklı Down Kent Lokantası, 15 Mayıs Kent Lokantası, 3. Sanayi Kent Lokantası ve Tarihi Kaleiçi şubelerinin de katılımıyla toplam 5 aktif noktada kesintisiz hizmet vermeyi sürdürüyor. İki yıllık süreçte toplam 608 bin 103 kez vatandaşlara yemek hizmeti sunulurken; günlük ortalama 1.600, aylık ise ortalama 30 bin vatandaş bu sıcak sofralardan yararlandı.

Belediyeden ucuza yemek! 4 çeşit 80 TL
Başlık ResmiBelediyeden ucuza yemek! 4 çeşit 80 TL

ZENGİN MENÜLER VE BÜTÇE DOSTU FİYAT POLİTİKASI

Günümüz ekonomik şartlarında Kent Lokantaları sosyal belediyeciliğin en somut örneği olmaya devam ediyor. İlk gün belirlenen 80 TL'lik fiyat politikası, aradan geçen iki yıla ve artan maliyetlere rağmen korunuyor. Hijyen standartlarına ve gıda güvenliğine büyük önem verilen lokantalarda, her gün 4 çeşit yemek sunuluyor. Menülerde; bir çeşit çorba, bir çeşit ana yemek, yardımcı yemek ile tatlı, meyve, salata, ayran veya yoğurttan oluşan seçeneklerin yanı sıra roll ekmek ve bardak su da yer alıyor. Haftanın 5 günü hizmet veren lokantalarda menü planlaması haftada 2 gün kırmızı et, 2 gün beyaz et, 1 gün ise bakliyat ve sebze ağırlıklı olacak şekilde hazırlanırken, bugüne kadar toplam 180 farklı çeşit menü sunuldu.

Belediyeden ucuza yemek! 4 çeşit 80 TL
Başlık ResmiBelediyeden ucuza yemek! 4 çeşit 80 TL

KADIN İSTİHDAMINA ÖNCÜLÜK EDİLİYOR

Kent Lokantaları toplumsal kalkınmaya ve kapsayıcı istihdama da öncülük ediyor. Şubelerde; 4 erkek ve 21 kadın çalışanın yanı sıra 5 Down sendromlu personel istihdam edilerek fırsat eşitliği ve toplumsal kapsayıcılık anlayışı güçlendiriliyor. Ayrıca gönüllü vatandaşların desteğiyle yürütülen "Askıda Menü" uygulaması sayesinde, dar gelirli vatandaşlar ve öğrenciler hiçbir ücret ödemeden bu besleyici öğünlere erişebiliyor.

Belediyeden ucuza yemek! 4 çeşit 80 TL
Başlık ResmiBelediyeden ucuza yemek! 4 çeşit 80 TL

"HALKIMIZIN BÜTÇESİNE NEFES ALDIRMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Projenin ikinci yılına dair değerlendirmelerde bulunan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, sosyal belediyecilik vizyonunun altını çizerek, "Kent Lokantası, bizim için yalnızca bir yemek hizmeti değil; dayanışmanın, paylaşmanın ve sosyal adaletin güçlü bir ifadesidir. Göreve geldiğimiz günden bu yana şehrin kaynaklarını yine Denizli halkının hizmetine sunduk. İki yılda ulaştığımız 608 bin kişilik bu büyük aile, doğru yolda olduğumuzun en büyük kanıtıdır. Halkımızın gösterdiği yoğun ilgi ve olumlu geri bildirimler bizleri daha da motive ediyor" dedi. Başkan Çavuşoğlu, projenin sürdürülebilirliğine katkı sunan BELTAŞ yönetimine ve özveriyle çalışan tüm personele teşekkür ederken, önümüzdeki dönemde kent genelinde en az 2 yeni Kent Lokantası daha açarak bu dayanışma ağını daha da genişleteceklerinin müjdesini verdi.

Editör : MESUT ŞAHİN | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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