Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Eminoğlu'ndan Şam ve Halep’e ziyaret

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Dr. Enes Eminoğlu, beraberindeki heyetle Şam ve Halep’i kapsayan bir ziyaret gerçekleştirdi.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Ziyaret kapsamında Suriye Spor ve Gençlik Bakanlığı başta olmak üzere çeşitli kurumlar, spor tesisleri ve tarihî mekânlar ziyaret edildi. Şam’da bir dönem Türkiye’de yaşamış Suriyeli gençlerle de bir araya gelindi.

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Eminoğlundan Şam ve Halep’e ziyaret

Eminoğlu, geçtiğimiz yıl İstanbul’da başlayan temasların Şam’da gerçekleştirilen görüşmelerle devam ettiğini belirterek, gençlik ve spor alanında iki ülke arasındaki iş birliğinin geliştirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Eminoğlundan Şam ve Halep’e ziyaret

Ziyaret sırasında Türkiye’de geçmişte misafir edilen Suriyeli genç ve çocuklarla yeniden bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Eminoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ortaya koyduğu insani irade sayesinde Özgür Suriye’de geleceğe umutla bakan çocuklara şahit olmanın gururunu yaşadıklarını söyledi.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ZEYNEP ERDİVANLI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala