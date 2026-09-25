ÖZEL│Ömer Erdoğan ve Servet Çetin'den Türkiye-Fransa maçı yorumu: Kazanmamız sürpriz olmaz

A Milli Futbol Takımı’nın eski oyuncularından Ömer Erdoğan ve Servet Çetin, UEFA Uluslar A Ligi 1'inci Grup'ta Fransa’yı ağırlayacağımız maç öncesi Türkiye Gazetesi’ne röportaj verdi. Tecrübeli teknik adamlar, Ay-yıldızlıların son dönemdeki performansına ve güçlü yönlerine değindi.

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2026 FIFA Dünya Kupası’nın ardından yeni bir sayfa açan A Milli Futbol Takımı, dünyanın en iyi takımlarından biri olarak gösterilen Fransa’yı gözüne kestirdi. Kocaeli Stadyumu’nda taraftarlarımızın da desteğiyle sahadan galibiyetle ayrılmaya odaklanan Vincenzo Montella ve öğrencileri, tam konsantrasyon ile maç saatini beklemeye başladı. Milli formanın eski isimlerinden Ömer Erdoğan ve Servet Çetin, zorlu mücadele öncesi Türkiye Gazetesi’ne konuştu.

ERDOĞAN: BU JENERASYONDAN UMUTLUYUM

Son Dünya Kupası serüvenimizden sonra takımdaki mental değişime vurgu yapan teknik direktör Ömer Erdoğan, “Dünya Kupası bizim için bir tecrübe oldu. Uzun yıllar sonra katılmak bile bana göre büyük başarıydı. Oraya çok büyük beklentilerle gittik ama maalesef beklediğimiz gibi olmadı. Dünya Kupası’ndaki karşılaşmalarımızın önümüzdeki maçlara çok etki edeceğini düşünmüyorum çünkü bunlar başka seviye maçlar. Bugün dünyanın en iyi takımlarından biri olan Fransa ile oynayacağız. Gerçekten çok ciddi bir sınav olacak. Bizim de iyi bir jenerasyonumuz ve kadromuz var. Montella’nın gelmesiyle önemli başarılara imza attık. Bugün bizim için yeni bir başlangıç olacak. İnşallah güzel bir sonuçla turnuvaya başlarız. Bu jenerasyondan umutluyum. Bugünkü maçın kesinlikle zor olacağı belli ama Fransa’yı ve hatta Almanya’yı da daha önce yenmiştik. Bu tür maçlarda iyi motive olup iyi sonuçlar aldığımız da oldu.” dedi.

Ömer Erdoğan

“MONTELLA İLE ÇIKIŞA GEÇTİK”

Teknik direktör Vincenzo Montella’nın yönetiminden bahseden Erdoğan, “Montella ile yola devam edilmesi doğru. Ben istikrar taraftarıyım ve bunu devam ettirmemiz lazım. Dünya Kupası’na çok farklı beklentilerle gittik ama o turnuvaya kadar çok başarılı bir dönem yaşadık. Hoca ve ekiple beraber güzel bir birliktelik vardı. Oyuncuların hocayı sevdiğini görüyorduk; bu da çok önemli bir unsur. Montella ile bir oyun anlayışımız ve oyun sistemimiz oldu. Oyuncularımız özgüvenli bir şekilde oynuyorlar. Bu durum aslında hocanın verdiği güvenle oluşan bir şey. Milli takımımıza katılan oyuncuların gerçekten keyif aldığını görüyoruz; başarılı olmak istiyorlar. Son yıllarda ülke olarak bir düşüş yaşıyorduk ama Montella ile beraber çıkışa geçtik.” diye konuştu.

“KENAN VE HAKAN’IN YOKLUĞUNU ARATMAZLAR”

Zorlu mücadele öncesi kadromuzdaki eksik isimlere dikkat çeken tecrübeli çalıştırıcı, “Kenan ve Hakan gibi önemli oyuncularımız yok. Bu isimler İlk 11 tahtasına ilk yazacağımız oyuncularımızdı. Hakan, kaptanımız; Kenan ise bizi gururlandıran ve milli takımımızdaki en önemli oyuncularımızdan biri. Milli takım forması giymek bize de nasip oldu. Oyuncular, o formayı giyince gerçekten çok farklı bir motivasyon ve istekle mücadele ediyor. Bugün oynayacak olan oyuncular, bu iki arkadaşımızın yokluğunu inşallah aratmazlar. Salih Özcan, formda bir oyuncumuz. Arda’dan çok iyi bir performans bekliyorum. Bütün oyuncularımız bugün aynı duygularla sahaya çıkacaklar; ülkemizi en iyi şekilde temsil edip zafer kazandırmak isteyecekler.” sözlerini sarf etti.

“FRANSA’NIN YILDIZLARINA ALAN VERİLMEMELİ”

Fransa’nın kadro potansiyeline ve dikkat edilmesi gereken isimlere ayrı bir parantez açan 49 yaşındaki teknik direktör, şöyle devam etti:

Fransa, o kadar geniş bir kadroya sahip ki; ideal ilk 11'lerinin dışında kuracakları ikinci bir takım bile şu an dünyada ilk 10'a rahatlıkla girebilir. Mbappé, Olise ve Dembélé gibi hücum hattında çok önemli ve dikkat etmemiz gereken oyuncuları var. Bu isimler her an maçın gidişatını değiştirebilecek oyunculardır. Gerçekten çok iyi bir jenerasyonları var ve çok tehlikeli bir takım. O yüzden çok dikkatli olmamız gerekiyor. Daha çok geçiş oyununa yatkın bir takımımız var. Ondan dolayı bugün maçta ikinci bölgede bekleyen, kompakt duran ve Fransa’nın yıldızlarına fazla alan ve zaman vermeyen bir takım gibi oynamalıyız. Bu sayede önemli boşluklar yakalayarak başarılı pozisyonlara gireceğimize eminim.

“BÜYÜK BEKLENTİLERİM VAR”

Maçın favorisinden bahseden ve milli takımımız adına umutlu konuşan Erdoğan, son olarak şunları ekledi:

Daha önce bu tarz maçlarda başarılı olmuştuk. Montella önderliğinde Almanya gibi takımları yendiğimiz maçlar oynadık. O yüzden Fransa’yı yenmemiz çok büyük bir sürpriz sayılmaz. Çünkü bu jenerasyondan önemli ve büyük beklentilerim var. Fransa da önemli oyunculara sahip ama maçı ortada görüyorum. Mantıklı bir şekilde oynarsak, seyircimizin de desteğiyle inşallah kendi evimizde avantajlı ve galip gelen taraf biz oluruz. Bugün taraftarlarımızın çok büyük desteğine ihtiyacımız olacak. Ülke olarak özellikle milli takım söz konusu olunca çok farklı bir heyecan hissediyoruz. Çok farklı duygularla maça gidiyoruz ve maçı yaşıyoruz. Önümüzde Fransa’nın haricinde İtalya gibi dünyanın en özel takımlarıyla oynayacağımız maçlar var. Özellikle bu maçlarda ülkemizi desteklemek çok daha önemli olacak.

ÇETİN: İŞLER RAYINA OTURACAK

Teknik direktör Servet Çetin ise milli takımımızın ilerleyen süreçlerde daha da iyi olacağının altını çizerek, “Şimdi yeni bir turnuva başlıyor. Birkaç maç oynadıktan sonra biraz daha adapte olacağımızı düşünüyorum. İnşallah bu süreç içerisinde puan kayıpları yaşamayız. Çünkü Dünya Kupası’nda aldığımız neticelerden dolayı herkeste bir hayal kırıklığı oluştu; bu durum oyuncularımızda daha çok yaşanmıştır. Çünkü onlar büyük hedeflerle gittiler ve bir şeyler başarmak istediler. Aslında diğer takımların çok iyi olmadıklarını bilip oradan bu şekilde olumsuz döndüğümüz için bence daha çok üzülüyorlardır. O yüzden birkaç maç oynayıp bu süreci atlattıktan sonra işlerin daha da rayına oturacağını ve düzgün bir şekilde ilerleyeceğimizi düşünüyorum.” tespitinde bulundu.

Servet Çetin

“BAŞARILAR HİÇE SAYILIYOR”

Teknik direktör Montella’nın takıma etkisine değinen Çetin, “Montella, bizi Dünya Kupası’na götürdü ve diğer organizasyonlarda da başarılı işlere imza attı; bunu herkesin görmesi lazım. Sonuçta Dünya Kupası’na uzun yıllardır gidemiyorduk. Oyuncularımızın hocayla ilişkilerinin iyi olduğunu duyduk. Hoca, elindeki imkanlara dayanarak bir süre santrforsuz oynadı ve Dünya Kupası’na gidesiye kadar başarılıydı. Maalesef ülkemizde özellikle sonuç alamadığınız zaman önceden yapmış olduğunuz işler de hiçe sayılıyor. O yüzden Dünya Kupası’na gidesiye kadar başarılı sayılan Montella, orada başarısız olunca her şey tersine döndü.” dedi.

“İYİ BİR NETİCE ALABİLİRİZ”

Dünyanın en iyi takımlarından biri olarak dikkat çeken Fransa’ya karşı şansımızın olduğuna vurgu yapan tecrübeli çalıştırıcı, “Fransa, çok iyi bir takım ama günümüz futbolunda iyi mücadele ettiğiniz zaman herkes birbirini yenebiliyor. Nitekim Fransa’yı yendiğimiz zaman da müthiş bir oyun ve mücadele vardı. Onların da ilk maçı olacağı için oyuna mükemmel bir motivasyonla giriş yapacaklarını düşünmüyorum. Başlangıç maçı olduğu için biraz daha rahat oynayacaklardır ama onlardan daha iyi konsantre olacağımızı net olarak söyleyebilirim. Bence etkileyici bir mücadele ve oyun göstererek, iyi bir netice alabiliriz. Fransa’nın etkili oyuncuları çok fazla. İlk maç olduğu için Fransa’da özgüven çok fazla olacaktır ve bu durum onlara olumsuz şekilde yansıyabilir. Umarım rakibimizin yaşamasını beklediğim bu olumsuzluğu değerlendirebiliriz.” ifadelerini kullandı.

UEFA Uluslar A Ligi 1'nci Grup'ta yarın Kocaeli'de Fransa ile karşılaşacak Milli Takım, 28 Eylül'de Bursa'da İtalya ile mücadele edecek. Ay-yıldızlılar, 2 Ekim'de Belçika, 5 Ekim'de İtalya ile deplasmanda oynayacak.

“YILDIZLARINA FIRSAT VERİLMEMELİ”

Fransa’nın tehlikeli yönlerinden ve etkileyici isimlerinden bahseden 45 yaşındaki çalıştırıcı, şöyle devam etti:

Fransa’da Dembélé, Mbappé ve Olise gibi skora etki edecek oyuncular var ama günümüz futbolunda ‘özel önlem’ alma diye bir durum yok. Ayrıca rakibimizde çok etkili oyuncular var; hangisine önlem alacaksınız ki? Bundan dolayı her zaman takım bütünlüğü içerisinde olmak ve savunmayı takım halinde yapmak gerekiyor. Boş alan bulamadıkları zaman bu kaliteli oyuncular bile zaman zaman etkisiz kalabiliyor. Geniş alan bulduklarında oynamak isteyecekleri fırsatları ona vermemeliyiz.

“COŞKUMUZU RAKİBE YANSITMALIYIZ”

Milli takımımızın bu tarz maçlardaki avantajlı yönlerine ayrı bir parantez açan Çetin, sözlerini şöyle tamamladı:

Takım olarak oynayıp rakibimizden çekinmediğimizde, oynama arzumuzla o coşkulu futbolu sahaya yansıttığımızda daima etkili oluyoruz. Heyecanımızı kaybetmediğimiz zaman işlerimiz olumlu şekilde ilerliyor. Bu durum sahaya ve performansımıza da yansıyor. Coşkulu bir oyunu ve mücadeleyi Fransa gibi takımlara karşı yansıtmamız lazım.

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