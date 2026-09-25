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3. Sayfa

Bir anlık öfke cinayetle bitti! 22 yaşındaki gencin sonu oldu

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Adana’da 22 yaşındaki Taha Humsi’nin hayatını kaybettiği cinayetin detayları ortaya çıktı. Olayın, trafikte yaşanan tartışmanın ardından meydana geldiği belirlenirken, gözaltına alınan 22 yaşındaki Cihan O.’nun emniyetteki ifadesinde “Bir anlık öfke ile ateş açtım. Niyetim öldürmek değildi” dediği ileri sürüldü.

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Edinilen bilgiye göre, 27 Ağustos'ta Yüreğir ilçesine bağlı Anadolu Mahallesi'nde meydana gelen olayda, iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüşmüş, kavga sırasında tabancayla vurulan Taha Humsi (22) hayatını kaybetmişti.

Olayın ardından çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Taha Humsi
Başlık ResmiTaha Humsi
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Yaklaşık 100 saatlik görüntüyü tek tek inceleyen ekipler, cinayeti Cihan O.'nun (22) gerçekleştirdiğini belirledi. Şüphelinin Sarıçam ilçesine bağlı Orhangazi Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde saklandığını tespit eden ekipler, düzenledikleri operasyonla Cihan O.'yu yakaladı.

"CİNAYETİN NEDENİ TRAFİKTEKİ TARTIŞMA ÇIKTI"

Cinayet dedektiflerinin olayın nedenine yönelik yaptığı çalışmada ise Taha Humsi ile Cihan O.'nun olaydan önce trafikte tartıştıkları ortaya çıktı. İddiaya göre tartışmanın ardından Taha Humsi, Cihan O.'nun kullandığı otomobilin önünü kesti. Bunun üzerine Cihan O.'nun tabancayla ateş açarak kaçtığı belirlendi.

Cihan O.
Başlık ResmiCihan O.

"NİYETİM ÖLDÜRMEK DEĞİLDİ"

Emniyetteki işlemleri sırasında ifade veren Cihan O.'nun, "Bir anlık öfke ile ateş açtım. Niyetim öldürmek değildi. Çok pişmanım" dediği ileri sürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Cihan O., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Editör : MELİN ÖZTÜRK | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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