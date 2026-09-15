Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde 2008 yılında işlenen Sedat Ünal cinayeti, 18 yıl sonra yeniden ele alındı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü tutuklanırken, 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde 2008 yılında işlenen ve 18 yıldır faili meçhul olarak kalan Sedat Ünal cinayetiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı, Ürgüp İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT öncülüğünde oluşturulan özel ekip tarafından yeniden ele alınan cinayet dosyasında, yıllar önce elde edilen kriminal bulgular, DNA verileri ve HTS kayıtları yeniden incelendi.

Yapılan değerlendirmelerde, Ünal'ın olay gecesi son olarak görüldüğü ruhsatsız kumarhane ile cesedinin bulunduğu bölge arasındaki hareketlilik ve şüpheliler arasındaki irtibatlar yeniden mercek altına alındı.

Soruşturma kapsamında Ünal'ın öldürülerek atıldığı değerlendirilen bölgeye geldiği belirlenen Murat B. ve Hakan G. ile maktulle kumarhanede birlikte oyun oynadığı tespit edilen Durdu T. ve Yılmaz B., kumarhane işletmecisi Tahsin G. ile olay sırasında kumarhanede bulunan Tarkan G. ve Akif G. hakkında kasten öldürme suçundan işlem başlatıldı.

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İKİ İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında Kayseri ve Antalya'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, jandarmadaki işlemleri için Nevşehir'e getirildi.

Jandarmadaki sorgu ve işlemleri tamamlanan 7 şüpheli, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Cumhuriyet savcılığındaki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sedat Ünal cinayetinde 18 yıl sonra yeni gelişme! 4 kişi tutuklandı

BAKAN GÜRLEK DUYURMUŞTU

Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek, 11 Eylül'de yaptığı açıklamada, Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında Sedat Ünal'ın dosyasının yeniden ele alındığını açıklamıştı.

Gürlek, Ürgüp'te 2008 yılında öldürülerek yol kenarına bırakılan Ünal'ın dosyası kapsamında 7 şüpheli hakkında kasten öldürme suçundan adli işlem başlatıldığını duyurmuştu.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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