A101 aktüel ürünler 17 Eylül 2026 kataloğu çıktı! A101'de bu hafta hangi ürünler var?
A101 aktüel ürünler 17 Eylül 2026 kataloğu, yeni haftada satışa çıkacak ürünleri takip edenlerin gündeminde. Aldın Aldın afişinde elektronik, küçük ev aletleri, beyaz eşya, mutfak gereçleri ve araç seçeneklerinin yanı sıra dikkat çeken yüksek fiyatlı ürünler de bulunuyor. İşte, 17 Eylül 2026 A101 aktüel ürünler kataloğu tam liste...
17 Eylül Perşembe günü geçerli olacak yeni aktüel katalogda günlük kullanıma yönelik ürünlerden televizyon ve beyaz eşyaya kadar geniş bir liste yer alıyor. Haftanın dikkat çeken seçenekleri arasında elektrikli semaver, Belçika waffle makinesi, tanklı yazıcı ve ikili yaka mikrofonunun yanı sıra ATV, elektrikli araç ve forklift de bulunuyor.
A101 AKTÜEL ÜRÜNLER 17 EYLÜL 2026 KATALOĞU
55" 4K UHD LED Dolby Atmos Smart TV 30.999 TL
65" Frameless 4K UHD WEBOS Smart QLED Tv 29.999 TL
50" 4K UHD LED Dolby Atmos Smart Tv 24.999 TL
Tanklı Yazıcı 6.499 TL
İkili Yaka Mikrofonu 649 TL
Kafaüstü Kulaklık 999 TL
Şarjlı Vidalama 599 TL
Masaüstü Telefon/Tablet Standı 129 TL
On-Road ATV 449.990 TL
EV2 Elektrikli Araç 349.990 TL
125 CC Benzinli Motosiklet 69.990 TL
Üç Tekerlekli Elektrikli Moped 59.990 TL
Elektrikli Alp Pro Forklift 1.399.000 TL
Dizel Bora Pro Forklift 1.149.000 TL
No-Frost Buzdolabı 28.999 TL
Bulaşık Makinesi 17.999 TL
Elektrikli Sefer Tası 999 TL
Belçika Waffle Makinesi 999 TL
Elektrikli Semaver 1.799 TL
Simply Clean Şarjlı Diş Fırçası 2.199 TL
Elektrikli Cam Cezve 649 TL
Cyclone Süpürge 3.999 TL
A101'DE BU HAFTA HANGİ ÜRÜNLER VAR?
Çelik Çeyiz Seti 6.999 TL
36 Parça Çeyiz Seti 1.299 TL
36 Parça Çatal Kaşık Bıçak Takımı 2.499 TL
18 Parça Porselen Yemek Seti 2.399 TL
Çelik Tepsi 1.199 TL
5 Parça Servis Takımı 999 TL
Emaye Saklama Kabı Seti 749 TL
Arda Türkmen 4 Parça Mutfak Yardımcıları Seti 549 TL
Emaye Çaydanlık Takımı 999 TL
Emaye Saklama Kabı Seti 749 TL
Çelik Çok Amaçlı Sunumluk Seti 579 TL
2'li Bambum Porselen Fincan Takımı 269 TL
Aynalı Tepsi 329 TL
Boğumlu Tuz Karabiber Değirmeni 349 TL
Bambu Kapaklı Baharatlık Seti 4'lü
Aynalı Çok Amaçlı Sunumluk Seti 579 TL
Cam Kayık Tabak 19,50 TL
Porselen Fincan Takımı 2'li 269 TL
Punch Kırlent Kılıfı 179 TL
Tüy Toplama Rulosu + 2 Yedek Seti 89,50 TL
2'li Pamuklu Pike Kurulama Bezi 89,50 TL
Punch Runner 189 TL
Su Emici Banyo Paspası 115 TL
Pamuklu Skoç Çift Kişilik Battaniye 599 TL
Pamuklu Saçaklı Örtü 379 TL
9'u 1 Arada Mama Sandalyesi 2.499 TL
Prenses Mutfak Seti 599 TL
3D Steam Eğitimi Matkap Seti 599 TL
4'lü Çek Bırak Dönen Yarış Oyunu 299 TL
Sonsuz Sticker Kitabım 189 TL
Mama Sandalyesi Oyuncağı 299 TL
243 Parça Mikro Blok 299 TL
25L İzotermik Piknik Çantası 469 TL
Lüks Katlanabilir Kamp Sandalyesi 1.499 TL
Piknik Sandalyesi 299 TL
4 Kademe Şezlong Sandalye 1.199 TL
Katlanabilir Yuvarlak Kumaş Kamp Masası 699 TL
Katlanabilir Küçük Kamp Sandalyesi 299 TL
Katlanabilir Yuvarlık Kumaş Kamp Masası 699 TL
4 Kdeme Şezlong Sandalye 1.199 TL
26" Jant Tek Amortisörlü 4.999 TL
26" Jant Bisiklet 4.499 TL
26" Jant Çift Amortisörlü Bisiklet 5.499 TL