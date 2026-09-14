Ankara’da ‘deniz efsanesi’ gerçek çıkabilir! 66 milyon yıllık fosil bulundu

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ankara’da Külhöyük kazılarında 66 milyon yıllık fosil bulunduğunu açıkladı. Fosilin yaklaşık 250 milyon yıl önce oluşmaya başlayan ve Orta Anadolu’yu da kapsayan Tetis Denizi’nin son evrelerine ait olduğu düşünülüyor. Bakan Ersoy, “Ankara’da deniz mi vardı?” sorusunu gündeme taşıyan bu heyecanlandıran keşfin inceleneceğini belirtti.

Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki Külhöyük kazılarında şaşırtan bir bulguya rastlandı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yapılan kazılarda 66 milyon yıl önce Tetis Denizi kıyısında yaşamış Gastropoda fosili keşfedildiğini duyurdu.

Ankara’nın ‘deniz efsanesi’ gerçek çıkabilir! 66 milyon yıllık fosil bulundu

TETİS DENİZİ’NİN SON EVRELERİNE AİT OLABİLİR

Ankara’nın milyonlarca yıl öncesine uzanan doğal tarihine ışık tutulduğunu belirten Bakan Ersoy fosilin yaklaşık 250 milyon yıl önce oluşmaya başlayan ve Orta Anadolu’yu da kapsayan Tetis Denizi’nin son evrelerine ait olduğunun düşünüldüğünü ifade etti.

Ankara’nın ‘deniz efsanesi’ gerçek çıkabilir! 66 milyon yıllık fosil bulundu

Ersoy “5 bin yıllık Hatti ve Hitit kenti Külhöyük’te bulunan fosilin, binlerce yıl önce Külhöyük sakinleri tarafından yerleşime taşınmış olabileceği değerlendirmesi ise keşfi daha da dikkat çekici kılıyor” dedi.

Ankara’nın ‘deniz efsanesi’ gerçek çıkabilir! 66 milyon yıllık fosil bulundu

66 MİLYON YILLIK FOSİL BULUNDU

Bakan Ersoy’un sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeler yer aldı;

Ankara’daki Külhöyük’ten dikkat çekici bir keşif daha! Geçtiğimiz günlerde 4 bin yıllık Hitit kabında Sevgi Çiçeği’nin bilinen en eski tohum kalıntılarına ulaştığımız Külhöyük, bu kez Ankara’nın milyonlarca yıl öncesine uzanan doğal tarihine ışık tutuyor. Gölbaşı Oyaca’daki kazılarımızda, 66 milyon yıl önce Tetis Denizi kıyısında yaşamış Gastropoda fosili keşfedildi. Fosilin, Orta Anadolu’yu kapsayan Tetis Denizi’nin son evrelerine ait olduğu düşünülüyor. Cumhurbaşkanlığı Kararlı Kazı statüsünde, Bakanlığımız ve Ankara Üniversitesi adına Doç. Dr. Derya Yılmaz Tekin başkanlığında yürüttüğümüz çalışmalarla Külhöyük’ün geçmişini yeni bulgularla aydınlatmaya devam edeceğiz.

Ankara’nın ‘deniz efsanesi’ gerçek çıkabilir! 66 milyon yıllık fosil bulundu

BİNLERCE YIL ÖNCE TAŞINMIŞ OLABİLİR

Keşfin arkeolojik açıdan dikkat çeken yönünü ise fosilin bulunduğu yer oluşturuyor. 5 bin yıllık Hatti ve Hitit kenti Külhöyük’te ortaya çıkarılan fosilin, binlerce yıl önce yerleşim sakinleri tarafından buraya taşınmış olabileceği değerlendiriliyor.

Ankara’nın ‘deniz efsanesi’ gerçek çıkabilir! 66 milyon yıllık fosil bulundu

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: HABER MERKEZİ

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