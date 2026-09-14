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18 yaşındaki motosiklet sürücü feci kazada can verdi! Ehliyetini 20 gün önce almış

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18 yaşındaki motosiklet sürücü feci kazada can verdi! Ehliyetini 20 gün önce almış

Antalya'da 18 yaşındaki genç, motosiklet kazasında hayatını kaybetti. Gencin ehliyetini ise 20 gün önce aldığı öğrenildi.

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Dün gece saat 23.30 sıralarında Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Kızılsaray Mahallesi Tonguç Caddesi Tonguç Altgeçidinde; Mehmet Ege Sula'nın (18) kullandığı 07 BSA 572 plakalı motosiklet henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıktı.

150 METRE SÜRÜKLENDİ

Motosikletin kontrolünü kaybeden sürücü, yol kenarında bulunan trafik levhasına çarparken, motosiklet ise yaklaşık 150 metre sürüklendikten sonra durabildi.

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OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Kazayı gören diğer sürücülerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı ile olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde 18 yaşındaki motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiği belirlendi. Alt geçit tek yönlü olarak araç trafiğine kapatılırken, kazayı duyarak olay yerine gelen meraklı vatandaşlar alt geçidin üst kısmında polis ekiplerinin çalışmasını film izler gibi takip etti.

18 yaşındaki motosiklet sürücü feci kazada can verdi! Ehliyetini 20 gün önce almış
Başlık Resmi18 yaşındaki motosiklet sürücü feci kazada can verdi! Ehliyetini 20 gün önce almış

EHLİYETİNİ 20 GÜN ÖNCE ALMIŞ

Olay Yeri İnceleme ekibinin çalışması sırasında ekipler 18 yaşındaki gencin cansız bedenini üst kısımdan meraklı gözlerle izleyen kabalığın görmemesi için yoğun çaba sarf etti. Olay Yeri İnceleme ekibinin çalışmasının ardından Mehmet Ege Sula'nın cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yaklaşık 150 metre sürüklendikten sonra yol ortasında durabilen motosiklet ise çekici yardımıyla otoparka götürüldü. Öte yandan talihsiz sürücünün ehliyetini 20 gün önce aldığı öğrenildi.

18 yaşındaki motosiklet sürücü feci kazada can verdi! Ehliyetini 20 gün önce almış
Başlık Resmi18 yaşındaki motosiklet sürücü feci kazada can verdi! Ehliyetini 20 gün önce almış
18 yaşındaki motosiklet sürücü feci kazada can verdi! Ehliyetini 20 gün önce almış
Başlık Resmi18 yaşındaki motosiklet sürücü feci kazada can verdi! Ehliyetini 20 gün önce almış
Editör : GÖZDE NUR BAYAR | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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