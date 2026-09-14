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Sağlık

İdrarında kan görüp gitmişti, acı gerçek hastanede çıktı! Kalbine saplanmış, tam 36 milimetre

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İdrarında kan görüp gitmişti, acı gerçek hastanede çıktı! Kalbine saplanmış, tam 36 milimetre

Çin’de idrarında kan görmesi ve ağrı şikayetiyle hastaneye başvuran 35 yaşındaki zihinsel engelli bir adamın kalbinin sol karıncığına saplanmış 36 milimetrelik bir dikiş iğnesi tespit edildi. Yapılan incelemelerde vücudunun farklı bölgelerinde de çok sayıda metal iğne saptanan adam acil ameliyata alındı.

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Çin’de son derece nadir görülen bir vaka, doktorları şaşkına çevirdi. İdrar yaparken ağrı ve idrarında kan görülmesi şikayetiyle hastaneye başvuran 35 yaşındaki zihinsel engelli adamın tetkiklerinde, kalbine saplanmış bir dikiş iğnesi olduğu ortaya çıktı. Buna rağmen hastanın hayati bulgularının normal olması dikkat çekti.

VÜCUDUNUN FARKLI NOKTALARINA DAĞILMIŞ

Doktorlar, hastanın göğüs bölgesinde yaptıkları incelemede kalbin üzerinde şüpheli bir gölge fark etti. Göğüs, karın ve pelvis bölgesine çekilen bilgisayarlı tomografi (BT) görüntülerinde ise vücudun farklı noktalarında çok sayıda metalik yabancı cisim bulunduğu görüldü.

Kaynak: Science Alert
Başlık ResmiKaynak: Science Alert

KALBİN ÇEVRESİNDEKİ SIVI DOLU KESEYİ DELMİŞ

Yapılan detaylı incelemelerde, iğnelerin karın duvarı, leğen kemiği, mesane duvarı ve mesane içi ve kalça bölgesinde olduğu belirlendi. Ancak en büyük tehlikeyi, 36 milimetre uzunluğundaki bir dikiş iğnesi oluşturuyordu. İğnenin, kalbin çevresindeki sıvı dolu keseyi delerek sivri ucuyla sol karıncığın içine kadar ilerlediği tespit edildi.

Kaynak: Science Alert
Başlık ResmiKaynak: Science Alert

'KALP DUVARINI YIRTABİLİR' ENDİŞESİ

İğnenin yer değiştirmesi halinde kalp duvarında yırtılmaya veya ciddi bir enfeksiyona yol açmasından endişe eden doktorlar, hastayı ameliyata aldı. Operasyon sırasında hastanın sol karıncığının belirgin şekilde genişlediği ve bazı anormalliklerin oluşmaya başladığı da görüldü.

ACİL AMELİYATA ALINDI

Doktorlar önce kalbe saplanan iğneyi, ardından da mesaneye saplananları çıkardı. Mesanedeki bazı iğnelerin üzerinde taş benzeri sert tabakalar oluştuğu görüldü. Science Alert'in aktardığına göre cerrahi ekip, muhtemel kanama ve idrar kaçağı riskine karşı müdahaleyi dikkatle gerçekleştirdi.

Ameliyatın ardından hastanın durumunun iyiye gittiği belirtildi. Ancak iğnelerin vücuduna nasıl girdiği hala bilinmiyor. Hunan Eyaleti Halk Hastanesi doktorları, hastanın ve ailesinin iğnelerin kaynağına ilişkin bir açıklama yapamadığını belirtti.

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Editör : ZEYNEP ERDİVANLI | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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