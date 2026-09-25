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Dünya

Miçotakis BM'de Türkiye'yi anlattı! Yunan basını Erdoğan'ın demeçlerini manşet yaptı

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Miçotakis BM'de Türkiye'yi anlattı! Yunan basını Erdoğan'ın demeçlerini manşet yaptı
Başlık ResmiMiçotakis BMde Türkiyeyi anlattı! Yunan basını Erdoğanın demeçlerini manşet yaptı

Ankara-Atina hattında karşılıklı mesaj trafiği sürüyor. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, BM 81. Genel Kurulu'nda iki ülke arasındaki ilişkilerin son üç yılda iyileştirilmesi için yürütülen çabalara işaret etti.

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Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, BM Genel Kurulu'nda Türkiye ile ilişkilere geniş yer ayırırken Ege, Doğu Akdeniz ve Güney Kıbrıs konusunda Atina'nın tezlerini yineledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'nin Yunanistan için "düşman değil, komşu ve NATO müttefiki" olduğu yönündeki mesajlarının ardından Yunan hükümetinden de açıklama geldi. Atina, Erdoğan'ın sözlerinin önceki açıklamalardan farklı bir yöne evrildiğini belirtirken, gerilimin sorumluluğunun Yunanistan'da olmadığını öne sürdü.

Miçotakis BM'de Türkiye'yi anlattı! Yunan basını Erdoğan'ın demeçlerini manşet yaptı
Başlık ResmiMiçotakis BM'de Türkiye'yi anlattı! Yunan basını Erdoğan'ın demeçlerini manşet yaptı

MİÇOTAKİS BM KÜRSÜSÜNDE TÜRKİYE'YE NE DEDİ?

Miçotakis, Türkiye ile Yunanistan arasında tarihin ağırlığını taşıyan hassas bir ilişki bulunduğuna işaret ederek, bölgesel gelişmeler karşısında iki ülkenin nasıl ilerleyeceğine ilişkin ortak bir anlayışa ihtiyaç olduğunu söyledi.

"Son üç yıldır ilişkilerimizin iyileşmesi, güven inşa edilmesi ve diyalog kanallarının açık tutulması için sürekli çaba sarf ediyoruz ki istenmeyen krizlere yol açabilecek muhtemel bir gerginlik engellenebilsin."

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İlişkilerin uluslararası hukuk ve iyi komşuluk temelinde yürütülmesi gerektiğini ifade eden Miçotakis, "Birçok kez söylediğim gibi, coğrafyayı değiştiremeyiz, yan yana yaşamak bizim kaderimiz" dedi.

Miçotakis BM'de Türkiye'yi anlattı! Yunan basını Erdoğan'ın demeçlerini manşet yaptı
Başlık ResmiMiçotakis BM'de Türkiye'yi anlattı! Yunan basını Erdoğan'ın demeçlerini manşet yaptı

12 MİL BAHANESİ

Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu'nda Türkiye'nin barışçıl ve haklı diplomasi çıkışları Atina yönetiminin kafasını karıştırırken, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis yine ezber bozan gerçekler karşısında sığınacak liman aradı. BM kürsüsünden taraflı bir dille UNCLOS'u (BM Deniz Hukuku Sözleşmesi) işaret eden Miçotakis, Ege'deki egemenlik haklarımızı yok saymaya kalkıştı. Ancak Ankara'nın çelikten iradesi ve uluslararası hukuktaki haklı tezleri, Atina'nın bu sığ ve yayılmacı tezlerini bir kez daha yerle bir etti.

Türkiye, taraf olmadığı UNCLOS'un Ege'nin özel coğrafi koşulları dikkate alınmadan uygulanmasına ve Yunanistan'ın karasularını tek taraflı olarak genişletmesine karşı çıkıyor.

BM kürsüsünden yaptığı açıklamada, deniz yetki alanlarına ilişkin uyuşmazlıkların çözümünde tek kurumsal çerçevenin UNCLOS olduğunu iddia eden Miçotakis, Türkiye'nin karasularına yönelik kırmızı çizgilerini görmezden gelmeye çalıştı.

Ege'nin yarı kapalı yapısı, çok sayıdaki ada ve iki ülke kıyılarının karşılıklı konumu nedeniyle Türkiye deniz yetki alanlarının tek taraflı adımlarla değil, hakkaniyet ilkesi ve karşılıklı mutabakat temelinde belirlenmesi gerektiğini savunuyor.

Yunanistan'ın, anakaraya metrelerce mesafedeki adalara sanki ana karaymış gibi tam deniz yetki alanı (Kastellorizo safsatası vb.) vermeye çalışması ve Ege'yi 3 mil ile 12 mil aralığındaki tek taraflı dayatmalarla Türk balıkçısının ve gemilerinin hareket alanını daraltacak bir kapan haline getirme planı, Ankara'nın kararlı duruşu karşısında her seferinde duvara çarpıyor.

Miçotakis BM'de Türkiye'yi anlattı! Yunan basını Erdoğan'ın demeçlerini manşet yaptı
Başlık ResmiMiçotakis BM'de Türkiye'yi anlattı! Yunan basını Erdoğan'ın demeçlerini manşet yaptı

ERDOĞAN'IN SÖZLERİ ATİNA'NIN GÜNDEMİNDE

Öte yandan Yunan basını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye-Yunanistan ilişkilerine ilişkin açıklamalarının Atina'da yakından takip edildiğini yazdı.

Kathimerini'ye konuşan üst düzey bir Yunan hükümet yetkilisi, Erdoğan'ın açıklamalarının "yakın geçmişte duyduklarımızdan farklı bir yönde ilerlediğini" belirtti.

Yetkili, "Biz komşuyuz. Coğrafya bizi yan yana yaşamaya mecbur kılıyor. Şu anda önemli olan, bizim tırmandırmadığımız bu gerilimin düşürülmesidir" ifadelerini kullanarak gerilimin Atina tarafından tırmandırılmadığını iddia etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Türkiye'nin Yunanistan'ın düşmanı olmadığını, komşusu ve NATO müttefiki olduğunu belirtmiş; ikili ilişkilerin seçim malzemesi yapılamayacak kadar hassas ve önemli olduğunu ifade etmişti.

Editör : MÜZEYYEN BIYIK | Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ
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