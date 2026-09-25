51 nüfuslu adada tarihi anlar! 34 yıl sonra bir bebek dünyaya geldi

İskoçya’nın Orkney takımadalarında bulunan 51 nüfuslu North Ronaldsay Adası’nda 30 yılı aşkın sürenin ardından bir bebek dünyaya geldi. Küçük adada büyük mutluluk yaşanırken, doğumun hastane ve doktor olmayan bu bölgede gerçekleşmesi de dikkat çekti.

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İskoçya’nın kuzeyindeki North Ronaldsay Adası, uzun yıllar sonra bebek sesine yeniden kavuştu. Traill Ford, eşi Jorge Suarez ve ailesi, zamanlarını Kosta Rika ile ada arasında geçirirken bebekleri Duncan’ın Kosta Rika’da dünyaya gelmesini planlıyordu. Ancak aile adaya geldikten sonra planlar değişti ve doğum beklenmedik şekilde North Ronaldsay’de gerçekleşti.

Adayla güçlü bir bağı olduğunu belirten Traill Ford, doğumun burada gerçekleşmesine karar vermesinin ardından yaşadığı mutluluğu CNN International’a anlattı. Ford, adayı çocukluğundan bu yana her yıl ziyaret ettiğini ve buranın bebeğine sunabileceği en özel ve en destekleyici ortam olduğuna inandığını söyledi.

Kaynak: Coast Magazine

BU ADADA 51 KİŞİ YAŞIYOR

İskoç hükümetinin 2024 verilerine göre 72 kişinin yaşadığı adada, Traill Ford’un aktardığına göre nüfus bugün 51’e kadar gerilemiş durumda. Duncan’ın doğumu bu nedenle ada sakinleri için de ayrı bir anlam taşıyor. Ford, ada halkının birbirine çok yakın olduğunu belirterek burada yaşayanları adeta "dev bir ada ailesi" olarak gördüğünü ifade etti.

HASTANE VEYA DOKTOR YOK

North Ronaldsay’de uzun süredir doğum yaşanmamasının en önemli nedenlerinden biri ise sağlık hizmetlerinin sınırlı olması. Adada doktor veya hastane bulunmazken, yalnızca bir hemşire görev yapıyor. Bu nedenle doğum yapacak kadınların muhtemel bir acil durumda hastaneye ulaşabilmek için ana karaya gitmesi gerekiyor.

Adadan Orkney ana karasına tekneyle ulaşım yaklaşık 2 saat 40 dakika sürüyor. Acil durumlarda ise sahil güvenlik helikopteri devreye giriyor. Yaklaşık 4,8 kilometre uzunluğunda ve 3,2 kilometre genişliğindeki North Ronaldsay’de Duncan’ın dünyaya gelmesi, nüfusu oldukça azalan ada için uzun süre hatırlanacak bir gelişme oldu.

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| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ZEYNEP ERDİVANLI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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