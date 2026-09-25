Trabzon'da yaşanan heyelanda 2 kişi yaralandı

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde heyelan meydana geldi. Yolun ana hattından ayrılması sonucu bir araç dereye sürüklenirken araç içindeki 2 kişi yaralandı.

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Trabzon'da seyir halindeki otomobil, yolun geçtiği esnada yaşanan heyelanla beraber kontrolden çıkarak dereye doğru sürüklendi. Olayda otomobilde olan 2 kişi yaralandı.

Olay, saat 04.38 civarında Ortahisar ilçesi Pelitli Mahallesi'nde yaşandı. Alınan bilgiye göre, Yalçın Özer idaresindeki Tofaş marka araç yolda ilerlediği esnada bölgede toprak kayması yaşandı. Heyelan sebebiyle yolun ana hattından ayrılması neticesinde araç dereye doğru sürüklendi. İhbar sonrasında bölgeye sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri gönderildi. Araçta olan Yalçın Özer (50) ve Kenan Şahin (52) yaralanırken, yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin sonrasında hastaneye kaldırıldı. Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gönderilen yaralılar tedavilerinin sonrasında taburcu edildi.

Heyelanın ardından yol ulaşıma kapatıldı. Bölgede gerçekleştirilecek incelemenin sonrasında yolun tekrar ulaşıma açılması amacıyla çalışma başlatılacağı bildirildi.

Trabzonda yaşanan heyelanda 2 kişi yaralandı

"2 GÜNDÜR YAĞMUR YAĞIYOR"

Heyelanda arazisi zarar gören mahalle sakinlerinden Gökhan Alemdağ, "2 gündür yağmur yağıyor. Yollarımızın altyapıları olmadığı ve dolgu olan bir yol olduğu için dayanamadı. Toprak aşırı su çekince böyle bir heyelan meydana geldi. Yeni haberim oldu. Arazimde çökmeden dolayı zarar gördü. Yoldan geçerken yolun kapalı olduğu gördüm. Sonrasında bu manzara ile karşılaştım. 2 kişi yaralanmış. AFAD ekipleri gelmiş inceleme yapmışlar. Yol kötü olmuş. Sıkıntılı bir süreç oldu. Acilen bu yolun yapılması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Mahalle sakinlerinden Samet Koç ise "Gece heyelanın sesini duydum. Sabah saatlerinde aracın düştüğünü duydum. Araçta 2 kişi varmış yaralı olarak kurtarılmışlar" dedi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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