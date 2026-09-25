Ekim ayı kira zammı için gözler enflasyon verilerine çevrildi. TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu) tarafından açıklanacak verilere göre kira zammı netleşecek. Peki, enflasyon verileri ne zaman açıklanacak?

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Ekim ayında kira sözleşmesini yenileyecek olan milyonlarca kiracı ve ev sahibi, uygulanabilecek en yüksek kira artış oranını öğrenmek için Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıklayacağı enflasyon verilerine odaklandı. Konutlar için zam oranı artışın yapılacağı aydan bir önceki ayın TÜİK tarafından açıklanan TÜFE 12 aylık ortalamalara göre değişim oranına bakılarak hesaplanıyor. ÜİK tarafından açıklanan enflasyon verileri ile beraber ekim kira zammı üst sınırı da netleşmiş olacak.

Ekim ayı kira zammı için gözler enflasyon verilerinde! Enflasyon verileri ne zaman açıklanacak?

ENFLASYON VERİLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 2026 Eylül ayı enflasyon verileri 5 Ekim pazartesi günü saat 10.00'da açıklanacak. Ekim ayı kira artış oranı da TÜİK verilerinin açıklanmasıyla netlik kazanacak.

EYLÜL AYI KİRA ZAMMI 2026 NE KADAR OLDU?

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 1,84 artış gösterirken, yıllık bazda yüzde 31,51 seviyesinde gerçekleşti. Bu veriler doğrultusunda, konut ve iş yerleri için kira artışında esas alınan 12 aylık TÜFE ortalaması yüzde 31,79 oldu.

Bu ay sözleşmesi yenilenen konut ve işyeri kiracılarına TÜFE 12 ay ortalamasına göre en çok yüzde 31,79 zam yapılacak.

Geçen ay kira ve iş yerlerine uygulanacak tavan zam oran yüzde 31,90 olarak gerçekleşmişti.

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