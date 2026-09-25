Adana'da pes dedirten görüntüler! Sokak ortasında uçucu madde çekip kadının yolunu kesti

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Adana'nın Çukurova ilçesinde güpegündüz sokak ortasında elindeki poşetten uçucu madde çeken ve ayakta durmakta zorlanan bir şahıs, yoldan geçen bir kadının önünü keserek korku dolu anlar yaşattı. Paniğe kapılan kadından zorla para alan madde bağımlısı şahsın, o anları cep telefonuyla kaydeden vatandaşa pişkin bir şekilde el sallaması izleyenlere pes dedirtti. Çevredeki vatandaşları tedirgin eden şahıs, kadından parayı kopardıktan sonra hızla uzaklaşarak kayıplara karışırken, sokak ortasında yaşanan bu skandal görüntüler saniye saniye kaydedildi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Çukurova Editör : ERKUT ÇALIKOGLU Kaynak: İHLAS HABER AJANSIÇukurova

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