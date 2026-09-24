Tasfiye edilen fonlardaki yatırımcı sayısının 455 bin 758 kişi olduğu açıklanırken; Borsa İstanbul endeksi dünkü işlemlerde sınırlı primle 13.251,85’ten kapanış yaptı. Yapı Kredi tarafından yapılan analizde ise “Piyasada sert satış baskısının ardından oluşan dengelenme çabasının şu aşamada yatay seyirle devam edeceğini düşünüyoruz” ifadelerine yer verildi ve yatırımcılar için BİST 100 endeksinde kritik olabilecek seviyeler paylaşıldı.

Özetle Kaydet a- | +A

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi dünkü işlemlerde %0,4 primle 13.251,85 puandan kapanış yaptı. Geçen hafta bazı yatırım fonlarındaki problemlerle başlayan gelişmeler yakından takip edilirken, SPK tarafından yapılan açıklamada, tasfiye edilen fonlardaki yatırımcı sayısının 455 bin 758 kişi olduğu belirtildi.

Açıklamada “Bu süreçte yatırımcılarımızın sadece resmi kaynaklardan yapılan açıklamaları dikkate almalarını önemle belirtmek isteriz. Sermaye piyasalarımızın sağlıklı işleyişi, yatırımcılarımızın haklarının korunması ve piyasa güveninin sürdürülmesi konusunda Kurulumuz görev ve sorumluluklarını kararlılıkla yerine getirmeye devam edecektir” ifadelerine yer verildi.

PİYASADA BEKLENTİLER

Borsada beklentiler de izlenirken; Yapı Kredi tarafından paylaşılan analizde, yatırımcıların SPK düzenlemelerini takip ettiği ve fiyatladığına dikkat çekilerek “Endeksin kısa vadeli teknik yapısını incelediğimizde 12.750 desteği üzerinde oluşan yükseliş denemesinin etkisini sürdürdüğünü gözlemliyoruz. Bu kapsamda yukarı ataklarda 13.600 seviyesini ilk önemli direnç noktası olarak izlemeyi sürdürüyoruz. Endeksin güç kazanabilmesi için ilk etapta bu direncin aşılması gerekiyor. Bu durumda 14.000 ana direncine yönelik ataklar gündeme gelebilir” denildi.

Borsa için kritik eşikler! Yatırımcı şimdi ne yapacak?

DENGELENME ÇABASI

Geri çekilmelerde ise ilk etapta 12.900/12.750 destek bandının korunma çabasının öne çıkabileceği aktarılan analizde “Piyasada sert satış baskısının ardından oluşan dengelenme çabasının şu aşamada yatay seyirle devam edeceğini düşünüyoruz. 12.750 altındaki muhtemel hareketlerin ise 12.200/12.000 destek bandına doğru satış baskısının devamını getirebileceğinin göz önünde bulundurulmasını öneriyoruz” uyarısında bulunuldu.

ÖNERİLEN HABERLER EKONOMİ Piyasalar için yeni risk! 19 yıldır böylesi görülmedi

KRİTİK SEVİYELER

Fon kaynaklı gelişmelerin ardından birçok hissede taban serisinin devam ettiğine dikkat çeken Kuveyt Türk Yatırım ise “Endekste alım iştahında bir toparlanmanın yanı sıra bu hareketin genele yayılıp yayılmayacağını ve işlem hacminin yeniden güçlenip güçlenmeyeceğini takip edeceğiz. Teknik açıdan 13.000 seviyesi önemini koruyor. Bu seviyenin üzerinde tutunma sağlanması halinde 13.500, 13.680 ve 13.800 seviyeleri direnç olarak öne çıkıyor. Aşağıda ise 13.000'inin ardından 12.800 güçlü destek konumunda” değerlendirmesinde bulundu.

İLK ÖNEMLİ DİRENÇ…

Ata Yatırım ise “Uzun vadeli trend desteği konumunda olan 13.170 seviyesinin üzerinde kalınabilmesi, tepki denemelerini de beraberinde getirecektir. Ancak bu desteğinin altında yaşanabilecek kapanışın, endekste geri çekilme eğilimini hızlandırabileceğini de göz ardı etmiyoruz. Muhtemel tepki hareketlerinde 13.567 seviyesini ilk önemli direnç olarak görüyoruz. Endekste kısa vadeli görünümün tekrar güç kazanabilmesi için öncelikle bu seviyenin üzerinde kapanış gerçekleşmeli” yorumunu paylaştı.