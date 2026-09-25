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Spor

Burak Yılmaz'ın yeni takımı açıklandı: Süper Lig'e 5 ay sonra geri döndü

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Burak Yılmaz'ın yeni takımı açıklandı: Süper Lig'e 5 ay sonra geri döndü
Başlık ResmiBurak Yılmazın yeni takımı açıklandı: Süper Lige 5 ay sonra geri döndü

Süper Lig ekiplerinden Çorum Futbol Kulübü, Uğur Uçar ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktörlük görevine Burak Yılmaz'ın getirildiğini açıkladı. Yılmaz, Gaziantep FK'den 14 Nisan 2026'da ayrılmıştı.

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Çorum Futbol Kulübü, teknik direktör Uğur Uçar'a veda edilmesinin ardından Burak Yılmaz'la anlaşma sağlandığını duyurdu.

41 yaşındaki çalıştırıcı, teknik direktörlük kariyerinde Beşiktaş, Kayserispor, Kasımpaşa ve Gaziantep FK'nin ardından Çorum FK'nin başına geçti.

Burak Yılmaz
Başlık ResmiBurak Yılmaz

"YENİ GÖREVİNDE BAŞARILAR"

Kulüpten yapılan açıklamda, "Hoş Geldin Burak Yılmaz! Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Burak Yılmaz ile anlaşma sağlamıştır. Hocamıza Süper Lig yolumuzdaki yeni görevinde başarılar dileriz" denildi.

Çorum FK, Süper Lig'in ilk 6 haftasında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi sonucu topladığı 7 puanla 11'inci sırada yer alıyor.

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Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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