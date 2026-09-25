HKÜ’de 1.450 yeni öğrenci için Oryantasyon’26 programı düzenlendi

Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nde (HKÜ) 2026-2027 Eğitim-Öğretim Yılı’nda üniversiteye yeni kayıt yaptıran 1.450 öğrenci için “ORYANTASYON’26 – Uyum Haftası ve Üniversite Hayatına Giriş” programı gerçekleştirildi. Öğrenciler, bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklerle üniversite yaşamına ilk adımlarını attı.

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Hasan Kalyoncu Üniversitesi, 2026-2027 Eğitim-Öğretim Yılı’na yeni başlayan öğrencileri “ORYANTASYON’26 – Uyum Haftası ve Üniversite Hayatına Giriş” programıyla karşıladı. 1.450 yeni öğrencinin katıldığı program kapsamında öğrencilerin kampüs yaşamını tanımaları, üniversitenin akademik ve sosyal imkânları hakkında bilgi edinmeleri ve kariyer yol haritalarını oluşturmaları amaçlandı.

Üniversitenin Gösteri ve Sanat Merkezi başta olmak üzere farklı birimlerinde gerçekleştirilen etkinliklerde bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlere yer verildi. Program kapsamında düzenlenen seminer ve söyleşilerde öğrenciler, farklı alanlardan konuşmacılarla bir araya gelerek üniversite hayatı ve kariyer planlamasına ilişkin bilgiler edindi.

“1.450 YENİ ÖĞRENCİMİZ DAHA HKÜ AİLESİNE KATILDI”

HKÜ Mütevelli Heyet Başkanı Haluk Kalyoncu, üniversitenin eğitim anlayışının nitelikli ve topluma katkı sunan bireyler yetiştirme hedefi doğrultusunda sürdürüldüğünü belirtti.

Kalyoncu, bu yıl 1.450 yeni öğrencinin üniversite ailesine katıldığını belirterek, toplam öğrenci sayısının 8 bine yaklaştığını ifade etti. Eğitim ve araştırma alanındaki çalışmaların devam ettiğini aktaran Kalyoncu, Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi bünyesinde bölgenin ilk ve tek Endüstriyel Tasarım Bölümü’nün açıldığını söyledi.

Üniversitedeki akademisyenlerin geliştirdiği 42 buluşun patentle tescillendiğini belirten Kalyoncu, öğrencilerin akademik eğitimin yanı sıra sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda da gelişmelerine önem verdiklerini kaydetti.

Kalyoncu, üniversitede faaliyet gösteren 65 öğrenci topluluğunun düzenlediği etkinlik, söyleşi, atölye, proje ve sosyal sorumluluk çalışmalarının kampüs yaşamına katkı sunduğunu belirterek, öğrencilere fikirlerini projelere dönüştürmeleri ve farklı alanlarda kendilerini geliştirmeleri çağrısında bulundu.

HKÜ’de 1.450 yeni öğrenci için Oryantasyon’26 programı düzenlendi

“ÜNİVERSİTENİN GERÇEK DEĞERİ YETİŞTİRDİĞİ GENÇLERİN KATTIĞI DEĞERLE ÖLÇÜLÜR”

HKÜ Rektörü Prof. Dr. Gül Rengin Küçükerdoğan da yeni öğrencilerin üniversiteye başlamasının kariyer yolculuklarında önemli bir adım olduğunu ifade etti.

Küçükerdoğan, öğrencilerin üniversiteden yalnızca bir diploma ile değil; bilgi, deneyim, dostluklar ve geliştirdikleri fikirlerle ayrılmalarının hedeflendiğini belirtti.

Üniversitenin kurucusu merhum Hasan Kalyoncu’nun eğitim vizyonuna ilişkin sözlerine de değinen Küçükerdoğan, üniversitelerin yalnızca fiziksel imkânları ve akademik bölümleriyle değil, yetiştirdikleri gençlerin yaşamlarına ve topluma sağladıkları katkıyla değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Oryantasyon programıyla öğrencilerin üniversite yaşamına uyum sağlamalarının yanı sıra kampüsün akademik, sosyal ve kültürel olanaklarını yakından tanımaları hedeflenirken, yeni öğrenciler için üniversite hayatının ilk haftası çeşitli etkinliklerle tamamlandı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MELİN ÖZTÜRK Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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