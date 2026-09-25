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VGM yükseköğrenim burs başvurusu takvimi! VGM üniversite burs başvuruları ne zaman?

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VGM yükseköğrenim burs başvurusu takvimi! VGM üniversite burs başvuruları ne zaman?
Başlık ResmiVGM yükseköğrenim burs başvurusu takvimi! VGM üniversite burs başvuruları ne zaman?

Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) ortaöğrenim burs başvuru süreci ardından gözler üniversite burs başvuru tarihlerine çevrildi. Genel Müdürlük, ortaöğrenim eğitim yardımlarını Vakıflar Yönetmeliği, yükseköğrenim burslarını ise Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliği çerçevesinde yürütüyor. Peki yeni dönem VGM üniversite burs başvuruları ne zaman?

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Yeni eğitim öğretim döneminin başlamasıyla birlikte gözler kurumların öğrencilere sağladığı burs imkanlarına çevrildi. Vakıflar Genel Müdürlüğü yayımladığı yazılı duyuruyla, 2026-2027 eğitim yılı ortaöğrenim eğitim yardımı başvurularının 6-20 Ekim 2026 tarihleri arasında alınacağı bildirdi. Yükseköğrenim ve yabancı uyruklu öğrenci bursları için başvuru tarihleri ise henüz kesinleşmedi.

VGM yükseköğrenim burs başvurusu takvimi! VGM üniversite burs başvuruları ne zaman?
Başlık ResmiVGM yükseköğrenim burs başvurusu takvimi! VGM üniversite burs başvuruları ne zaman?

VGM BURS BAŞVURU SÜRECİ

Vakıflar Genel Müdürlüğünün (VGM) açıklamasına göre, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik ortaöğrenim eğitim yardımı başvuruları, 6 Ekim 2026 tarihinde saat 10.00’da başlayacak. Başvuru süreci, 20 Ekim 2026 tarihinde saat 23.59’da sona erecek. Ön lisans ve lisans öğrencilerine yönelik yükseköğrenim burslarının başvuru takvimi, 2026 yılı YKS ve DGS ek yerleştirme tarihlerine göre belirlenecek. Tarihler kesinleştiğinde VGM’nin internet sitesinden duyurulacak.

VGM YENİ DÖNEM BURSLARI HAKKINDA

VGM yükseköğrenim burs başvurularına ilişkin açıklamada; "2026 – 2027 eğitim yılında Genel Müdürlüğümüz eğitim yardımı/burs başvuru dönemi hazırlıkları başlamıştır. Ortaöğrenim eğitim yardımları için başvuru tarihleri belirlenmiş olup yükseköğrenim burs başvuru tarihleri ise 2026 yılı YKS ve DGS ek yerleştirme tarihlerine göre belirlenecektir. Yükseköğrenim burs başvuru tarihleri kesinleştiğinde bu sayfada duyurulacaktır. " denildi.

Editör : ÖZGE YİĞİT
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