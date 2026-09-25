Telefonlarına 'seferberlik' emri geldi! Yunanistan diken üstünde!

Yunanistan'da yaklaşık 100 bin yedek askerin telefonuna gönderilen seferberlik mesajları ülkeyi ayağa kaldırdı. Sosyal medyada "Savaş mı çıkıyor?" tartışmaları başlarken Atina yönetimi, mesajların askere çağrı olmadığını açıkladı.

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Yunanistan'da binlerce kişinin telefonuna aynı anda ulaşan askeri bildirimler ülkeyi diken üstünde bıraktı.

Kara Kuvvetleri tarafından yaklaşık 100 bin kişiye SMS ve e-posta yoluyla "Özel Seferberlik Emri" gönderilmesi, sosyal medyada seferberlik ilan edildiği yönünde söylentilere neden oldu.

100 BİN KİŞİYE AYNI ANDA MESAJ GİTTİ

Yunan basınında yer alan haberlere göre Kara Kuvvetleri Komutanlığı Seferberlik Müdürlüğü, yaklaşık 100 bin yedek askere SMS ve e-posta göndererek kişisel dijital posta kutularındaki yeni belgeleri kontrol etmelerini istedi.

Mesajları alan vatandaşlardan kişisel bilgilerini, ikamet adreslerini ve seferberlik durumlarını kontrol etmeleri istendi. Çok sayıda kişinin kendilerine ulaşan "Özel Seferberlik Emri" belgelerini sosyal medyada paylaşması ise kısa sürede tartışma başlattı.

"SEFERBERLİK İLAN EDİLMEDİ"

Yunanistan Savunma Bakanlığı kaynakları, uygulamanın yaklaşan bir seferberlik veya askeri hareketlilik anlamına gelmediğini duyurdu.

"Özel Seferberlik Emri"nin yedek askerin derhal birliğine katılması anlamına gelmediği, muhtemel bir seferberlik durumunda hangi birime gideceğini ve hangi prosedürü izleyeceğini belirleyen bir belge olduğu açıklandı.

ATİNA'NIN 150 BİN KİŞİLİK PLANI

Mesajların arkasında Yunanistan'ın "Ajanda 2030" kapsamında yürüttüğü kapsamlı yedek asker reformu bulunuyor. Atina yönetimi, 2030'a kadar eğitimli ve operasyonel olarak kullanılabilecek 150 bin aktif yedek askerden oluşan yeni birlik kurmak istiyor.

Yeni sistemde yedek askerlerin yalnızca kayıtlarda tutulması yerine belirli birliklerle eşleştirilmesi, yeniden eğitime alınması ve ihtiyaç halinde daha kısa sürede göreve hazır hale getirilmesi de planlanmakta.

14 HAFTADA YÜZDE 70'İ HAZIR HALE GELECEK

Yunan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Dimitrios Hupis'in açıkladığı reform planına göre yedek askerlerin ikamet ettikleri bölgelere göre konuşlandırılması ve yeni askeri teknolojiler konusunda eğitim almaları öngörülüyor.

Yunanistan ayrıca temmuz ayında Attika, Orta Makedonya ve Kuzey Evros'ta üç yeni Özel Operasyon Birimi kurulacağını açıklamıştı.

60'A ÇIKARILDI

Reform kapsamında yedek askerlik yaşında da önemli değişikliğe gidildi. Yeni düzenlemeyle erlerin yedeklik statüsünde kalma yaşı 60'a, uzman çavuş ve astsubaylarda 65'e, subaylarda ise 68'e kadar çıkarıldı.

| Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ

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