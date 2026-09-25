Aziz Yıldırım ile sohbeti çok konuşulan Dursun Özbek'ten o soruya cevap

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, İspanya Süper Kupası'nın tanıtım organizasyonunda yan yana oturduğu Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'la kameralara yansıyan sohbeti hakkında konuştu.

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Dursun Özbek, Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park’ta gerçekleştirilen Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı forma sırt sponsorluk anlaşması imza töreninde gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

"AZİZ BAŞKAN'LA 2014'TEN BERİ TANIŞIKLIĞIMIZ VAR"

Riva'daki İspanya Süper Kupası tanıtım toplantısında Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ile konuşması hakkında yöneltilen soruya Galatasaray Başkanı, "İspanya Süper Kupası, İstanbul'da 3 büyük kulübün sahasında oynanacak. Onun için gittim. Protokolde Aziz Başkan'la yan yana oturuyordum. Tanışıklığımız yeni değil, 2014’ten beri tanışıklığımız var. Elbette yan yana geldiğimiz zaman 'merhaba' diyeceğiz, sorunlarımız varsa konuşacağız" cevabını verdi.

Dursun Özbek ile Aziz Yıldırım, İspanya Süper Kupa lansmanında sohbet etti.

Dursun Özbek, "Bu, 2026-2027 sezonunun çok zorlu, çok çetin dönem olacağını değiştirmez. Bütün kulüplerin şampiyonluk arzusu var. Geçtiğimiz dönemlerden daha zorlu bir futbol sezonu bizi bekliyor. Şampiyonluğa aday epey bir takım var. Özellikle bu sezon da konsantrasyonumuzu son derece yerinde olması gerek, birlik ve beraberliğimize ihtiyaç duyulduğu bir sezon olacak. Galatasaray camiası büyük ve güçlü bir camia, bugüne kadar bizi çok desteklediler" değerlendirmesinde bulundu.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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