Giresun'un Yağlıdere ilçesinde 1960'lı yıllarda bir vefa hikayesiyle başlayan ABD göçü, günümüzde önemli bir boyuta ulaştı. İlçe nüfusu yaklaşık 14 bin seviyesindeyken, ABD'de yaşayan Yağlıdereli sayısı 30 bini aştı.

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Hemen her evden en az bir kişinin Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunduğu Giresun'un Yağlıdere ilçesi, adeta Türkiye'nin "küçük Amerika"sı haline geldi. 1960'lı yıllarda tek bir ziyaretle fitili ateşlenen göç dalgası, bugün ilçenin mevcut nüfusunun iki katından fazla bir Yağlıdereli nüfusunu ABD'ye taşıdı.

"BİR KİŞİNİN ATTIĞI ADIM ÇIĞ GİBİ BÜYÜDÜ"

Yağlıdere Belediye Başkanı Yaşar İbaş, ilçenin 40 yılı aşan bu sıra dışı serüvenini anlattı. İbaş, "Her şey 1960'ların başında başlıyor. Mübadele döneminde ailesiyle buradan giden Lefter'in 1960'larda doğup çocukluğunun geçtiği topraklara, Yağlıdere'ye bir ahde vefa ziyareti yapmasıyla süreç tetiklendi. O yıllarda burada 'Terzi İzzet' olarak bilinen İzzet ağabey (İzzet Aydın) ile yolları kesişti. İzzet ağabey önce kendisi gitti, ardından akrabalarını ve köylülerini yanına almaya başladı. Bir kişinin attığı bu adım zamanla adeta bir çığ gibi büyüdü ve neredeyse bütün Yağlıdere Amerika'ya göç etmiş oldu" dedi.

Giden dönmüyor! Bu ilçeye küçük Amerika diyorlar: Nüfusunun iki katı orada yaşıyor

"NÜFUSUMUZUN 2 KATI ORADA YAŞIYOR"

ABD'deki resmi ve gayriresmi nüfus verilerine de değinen Belediye Başkanı İbaş, "En son 2023 yılında konsolosluktan aldığımız verilere göre, çifte vatandaşlığı veya resmi oturma izni bulunan 21 bin legal Yağlıdereli hemşehrimiz vardı. Son 3 yılda özellikle Meksika sınırından gerçekleşen geçişlerle birlikte bu rakamın 30 bin sınırına dayandığını tahmin ediyoruz. İlçemizin şu anki resmi nüfusu ise 14 bin 600 civarında. Yani nüfusumuzun iki katından fazla bir kesim ABD'de yaşıyor. Orada artık üçüncü neslimiz yetişiyor" diye konuştu.

Giden dönmüyor! Bu ilçeye küçük Amerika diyorlar: Nüfusunun iki katı orada yaşıyor

"GİDİNCE KÖYÜMÜZDE GİBİ HİSSEDİYORUZ"

Yaklaşık 50 yıldır yakınları ABD'de bulunan ve oğlunun da uzun süre önce Amerika'ya yerleştiğini söyleyen ilçe sakinlerinden Avni Çatal, "Benim de birçok akrabam Amerika'da, ben de sık sık gidip geliyorum. Oraya gittiğimde hiç yabancılık çekmiyorum. Sanki kendi memleketime, köyüme gitmiş gibi tanıdık herkesi sokakta görmek mümkün oluyor. Zamanında bir kişi gitmiş ve herkes birbirini elinden tutarak Amerika'ya taşımış" şeklinde konuştu.

Giden dönmüyor! Bu ilçeye küçük Amerika diyorlar: Nüfusunun iki katı orada yaşıyor

İlçedeki gençlerin hayalleri ise Amerika'ya çalışmaya giden ilk kuşaklardan biraz daha farklı. Eğitim amacıyla ABD'ye gitmek istediğini belirten Cafer Yardım da, "Ben Amerika'da okumak istiyorum. Akrabalarım orada olduğu için ben de gitmeyi arzuluyorum ancak benim amacım orada çalışıp kalmak değil, kaliteli bir eğitim alıp ardından Türkiye'ye dönerek memleketimde yaşamak ve çalışmaktır" ifadelerini kullandı.

Giden dönmüyor! Bu ilçeye küçük Amerika diyorlar: Nüfusunun iki katı orada yaşıyor

İlçeden ABD'ye uzanıp yarım asrı geride bırakan bu tarihi göç hikayesi, bugün Yağlıdere merkezine kazandırılan "Göç ve Vefa Anıtı" ile de gelecek kuşaklara aktarılmaya devam ediyor. Öte yandan bazı iş yerlerinin tabelasında NEW-Yağlıdere yazması ise dikkat çekiyor.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : GÖZDE NUR BAYAR Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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