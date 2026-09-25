Eskiden rapçiydi! Nepal Başbakanı BM kürsüsünden gözlükle seslendi, nedeni belli oldu
Nepal Başbakanı Balendra Şah’ın BM Genel Kurulu’nda koyu renkli güneş gözlükleriyle kürsüye çıkması dikkat çekti. Şah’ın kendine özgü tarzının bir parçası olarak görülen gözlüklerin arkasındaki neden ise yapılan açıklamayla ortaya çıktı.
Nepal Başbakanı Balendra Şah, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda kullandığı koyu renkli güneş gözlükleriyle gündeme geldi. Geleneksel Nepal şapkası ve siyah takım elbiseyle kürsüye çıkan 36 yaşındaki Şah’ın gözlükleri, salondaki dikkat çeken ayrıntılardan biri oldu.
NEPAL BAŞBAKANI ESKİDEN RAP'ÇİYDİ
Eski bir rap sanatçısı olan Şah, siyasi kariyerine 2022 yılında Katmandu Belediye Başkanı olarak başladı. Bağımsız aday olarak seçilen Şah’ın siyah takım elbise ve güneş gözlüğünden oluşan görünümü zamanla siyasi kimliğinin ayırt edici özelliklerinden biri haline geldi. Başbakanlık görevine geldikten sonra da bu tarzını sürdüren Şah, parlamento oturumları, devlet törenleri ve çeşitli resmi etkinliklerde sık sık güneş gözlüğüyle görüntülendi.
BAŞBAKANLIK OFİSİ AÇIKLADI
Ancak Şah’ın gözlük kullanmasının yalnızca bir imaj tercihi olmadığı ortaya çıktı. Washington Post’un aktardığı bilgilere göre, BM Genel Kurulu’ndaki görüntüsünün ardından başbakanın ofisinden konuya ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, bir doktorun Şah’a gözlerini parlak ışıktan korumak amacıyla güneş gözlüğü kullanmasını tavsiye ettiği belirtildi.
TARZININ BİR PARÇASI OLARAK BİLİNİYORDU
Şah’ın gözlükleri uzun süredir kamuoyunda kendine özgü tarzının bir parçası olarak biliniyordu. Ancak doktor tavsiyesiyle kullanıldığının açıklanması, BM kürsüsündeki görüntünün ardından bu tercihin nedenini de ortaya çıkardı.
Öte yandan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da daha önce aylar boyunca resmi etkinliklere gözlükle katılmasıyla gündeme gelmişti.