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101 milyon vatandaşın bilgilerini satan 'panelci' Abdullah Kazan ve Eyüp Can yakalandı

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101 milyon vatandaşın bilgilerini satan 'panelci' Abdullah Kazan ve Eyüp Can yakalandı
Başlık Resmi101 milyon vatandaşın bilgilerini satan panelci Abdullah Kazan ve Eyüp Can yakalandı

101 milyon kimlik verisi ve 118 milyon GSM numarasının sorgulanmasına imkan sağlayan panel kurucusu Abdullah Kazan ve Eyüp Can yakalandı.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmada, kişisel verilerin yasa dışı sorgulanmasına imkân sağladığı belirlenen “Dragon Hacker” isimli panel ortaya çıkarıldı.

MİLYONLARCA İNSANIN BİLGİLERİ SATILMIŞ

Sunucuda 101 milyon kimlik bilgisi ile 118 milyon GSM numarası-T.C. kimlik numarası eşleşmesi tespit edildi.

MİT, Siber Güvenlik Başkanlığı ve Jandarma’nın çalışmaları sonucu sistemin kurucusu ve yöneticisi olduğu belirtilen Eyüp Can ile sistemin reklamını yaparak yayılmasını sağladığı tespit edilen Abdullah Kazan, İstanbul ve Diyarbakır’daki operasyonlarda gözaltına alındı.

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Ele geçirilen dijital materyallerde verilerin nereden temin edildiği, kimlere sunulduğu ve sistemi kullanan kişilerin kimlikleri araştırılıyor.

Ayrıntılar geliyor...

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Editör : GÖZDE NUR BAYAR | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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