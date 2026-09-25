Askeri tatbikat sırasında denize sürüklendiler! Kazakistan'daki felakette bilanço ağırlaşıyor

Kazakistan'da Hazar Denizi'nde gerçekleştirilen tatbikat sırasında askerlerin denize sürüklendiği faciada can kaybı 14'e yükseldi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik olayın ardından Kazakistan'a başsağlığı diledi.

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Kazakistan'da Aktau kenti açıklarında dün Deniz Kuvvetleri'ne bağlı birliklerin katıldığı eğitim faaliyeti sırasında meydana gelen kazada bilanço ağırlaştı.

HAYATINI KAYBEDEN ASKER SAYISI 14'E YÜKSELDİ

Kazakistan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, arama-kurtarma çalışmaları sırasında Çavuş Mansur Gumarov ile er Miras Turdıbekulı'nın cansız bedenlerine ulaşıldığı ifade edildi. Faciada hayatını kaybedenlerin askerlerin sayısının 14'e yükseldiği belirtildi. Arama-kurtarma operasyonunun sona erdiği aktarıldı.

Askeri tatbikat sırasında denize sürüklendiler! Kazakistandaki felakette bilanço ağırlaşıyor

24 Eylül'de hava şartlarının aniden kötüleşmesi ve rüzgarın şiddetlenmesi nedeniyle tatbikat sırasında 19 askerin denize sürüklendiği, 3 askerin kurtarıldığı açıklanmıştı. Savunma Bakanlığı daha sonra denize sürüklenen asker sayısını 17 olarak düzeltti.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Kazakistan'da Hazar Denizi'ndeki askeri tatbikat sırasında meydana gelen kaza sonucu şehit olan 14 asker için taziye mesajı yayımladı.

Askeri tatbikat sırasında denize sürüklendiler! Kazakistandaki felakette bilanço ağırlaşıyor

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI YILMAZ'DAN TAZİYE MESAJI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da, Kazakistan'da Hazar Denizi'nde düzenlenen tatbikatta hayatını kaybeden askerler için taziye mesajı yayımladı. Yılmaz, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, şu ifadelere yer verdi:

"Dost ve kardeş Kazakistan'da, Hazar Denizi'nde gerçekleştirilen askeri tatbikat sırasında meydana gelen elim hadisede şehit olan askerlerin acısını yürekten paylaşıyorum. Hayatını kaybeden askerlere Allah’tan rahmet, ailelerine, yakınlarına ve kardeş Kazakistan halkına sabır ve başsağlığı diliyorum."

Askeri tatbikat sırasında denize sürüklendiler! Kazakistandaki felakette bilanço ağırlaşıyor

ÇELİK'TEN KAZAKİSTAN'A TAZİYE MESAJI

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Hazar Denizi'ndeki askeri tatbikat sırasında yaşanan kazada şehit olan askerler için Kazakistan'a başsağlığı diledi.

"ACINIZ ACIMIZDIR"

Çelik, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kardeş Kazakistan'da, Hazar Denizi'ndeki askeri tatbikat sırasında yaşanan kaza sonucu 1askerin şehit olduğunu derin bir üzüntüyle öğrendik. Hayatını kaybeden askerlere Allah'tan rahmet; ailelerine, yakınlarına, dost ve kardeş Kazakistan halkına taziyelerimizi sunuyoruz. İlan edilen ulusal yas gününde Kazakistanlı kardeşlerimizin acısını derinden paylaşıyor, devam eden arama kurtarma çalışmalarından hayırlı haberler almayı temenni ediyoruz. Acınız acımızdır" ifadelerine yer verdi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ZEYNEP ERDİVANLI Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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