Macron duyurdu: Fransız askerleri Suudi Arabistan'a gidiyor!

Fransa, Husi saldırılarının hedefindeki Suudi Arabistan'a askeri destek gönderme kararı aldı.

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Orta Doğu'da çatışmalar enerji hatlarına doğru genişlerken, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkesinin kritik petrol ihracat noktalarından Yanbu'nun korunmasına doğrudan destek vereceğini duyurdu.

FRANSIZ ASKERLERİ SUUDİ ARABİSTAN'A GİDİYOR

Macron, TF1 ve France 2'ye yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan ile varılan mutabakat kapsamında Yanbu'ya asker, radar ve savunma sistemleri gönderileceğini açıkladı.

Fransız lider, "Askeri imkanlar göndereceğiz; yani askerler, radarlar ve savunma sistemleri. Herhangi bir çatışmaya dahil olmak için değil, bu tesisi korumak için" yorumunda bulundu.

Söz konusu ararın Suudi yetkililerle kesinleştirildiğini belirten Macron, "Bu tesis birkaç milyon varil petrolün taşınması için kullanılan bir güzergah ve bir saldırı sonucunda ciddi şekilde hasar gördü" dedi.

Macron duyurdu: Fransız askerleri Suudi Arabistana gidiyor!

HUSİLER YANBU'YU HEDEF ALDI

Geçtiğimiz günlerde Suudi Arabistan, Yanbu ve Taif yönüne fırlatılan altı balistik füzenin hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.

Husiler ise Yanbu'daki Saudi Aramco tesislerini füze ve insansız hava araçlarıyla hedef aldıklarını ileri sürdü.

Hürmüz Boğazı'ndaki aksaklıkların ardından Kızıldeniz güzergahının Suudi petrol ihracatındaki önemi artarken, Yanbu'nun güvenliği küresel enerji piyasaları açısından da kritik hale geldi.

MACRON'DAN HÜRMÜZ ÇAĞRISI

Macron, Paris'in Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması için diplomatik temaslarını da sürdürdüğünü hatırlattı:

Hürmüz için İran ve Umman ile görüşmeler yürütüyoruz"

| Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ

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