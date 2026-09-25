Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Dünya

Macron duyurdu: Fransız askerleri Suudi Arabistan'a gidiyor!

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Macron duyurdu: Fransız askerleri Suudi Arabistan'a gidiyor!
Başlık ResmiMacron duyurdu: Fransız askerleri Suudi Arabistana gidiyor!

Fransa, Husi saldırılarının hedefindeki Suudi Arabistan'a askeri destek gönderme kararı aldı.

Kaydet
|

Orta Doğu'da çatışmalar enerji hatlarına doğru genişlerken, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkesinin kritik petrol ihracat noktalarından Yanbu'nun korunmasına doğrudan destek vereceğini duyurdu.

FRANSIZ ASKERLERİ SUUDİ ARABİSTAN'A GİDİYOR

Macron, TF1 ve France 2'ye yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan ile varılan mutabakat kapsamında Yanbu'ya asker, radar ve savunma sistemleri gönderileceğini açıkladı.

Fransız lider, "Askeri imkanlar göndereceğiz; yani askerler, radarlar ve savunma sistemleri. Herhangi bir çatışmaya dahil olmak için değil, bu tesisi korumak için" yorumunda bulundu.

Söz konusu ararın Suudi yetkililerle kesinleştirildiğini belirten Macron, "Bu tesis birkaç milyon varil petrolün taşınması için kullanılan bir güzergah ve bir saldırı sonucunda ciddi şekilde hasar gördü" dedi.

Macron duyurdu: Fransız askerleri Suudi Arabistana gidiyor!
Başlık ResmiMacron duyurdu: Fransız askerleri Suudi Arabistana gidiyor!

HUSİLER YANBU'YU HEDEF ALDI

Geçtiğimiz günlerde Suudi Arabistan, Yanbu ve Taif yönüne fırlatılan altı balistik füzenin hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.

Husiler ise Yanbu'daki Saudi Aramco tesislerini füze ve insansız hava araçlarıyla hedef aldıklarını ileri sürdü.

Hürmüz Boğazı'ndaki aksaklıkların ardından Kızıldeniz güzergahının Suudi petrol ihracatındaki önemi artarken, Yanbu'nun güvenliği küresel enerji piyasaları açısından da kritik hale geldi.

MACRON'DAN HÜRMÜZ ÇAĞRISI

Macron, Paris'in Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması için diplomatik temaslarını da sürdürdüğünü hatırlattı:

Hürmüz için İran ve Umman ile görüşmeler yürütüyoruz"

Editör : MÜZEYYEN BIYIK | Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Dünya
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
FON SORUŞTURMASINDA 3. DALGA
FON SORUŞTURMASINDA 3. DALGA
Kapalı dönemde işlem yapan 12 kişi belli oldu
"HER DOSYADA BİR İNSAN VAR"
Bakan Gürlek uzayan davalar için talimat verdi
MİLLİ SERVET 8 YILDIR ÇÜRÜYOR
MİLLİ SERVET 8 YILDIR ÇÜRÜYOR
1,5 saatlik yol 10 dakikaya düşecekti, İBB iptal etti
TOKİ ARAZİSİYLE BÜYÜK TUZAK
TOKİ ARAZİSİYLE BÜYÜK TUZAK
Sahte belgeyle milyonlar toplayan kooperatife inceleme
ŞEMSİYESİZ DIŞARI ÇIKMAYIN!
ŞEMSİYESİZ DIŞARI ÇIKMAYIN!
Orhan Şen'den İstanbul için 8 günlük yağış uyarısı
TRABZON'DA SALAH BEREKETİ
TRABZON'DA SALAH BEREKETİ
Forma satışında rekor geldi
KAP AÇIKLAMASI GELDİ!
KAP AÇIKLAMASI GELDİ!
Katılımevim ve Birevim'in devrinde kritik gelişme
KONUTTA SON ORANLAR!
KONUTTA SON ORANLAR!
1 milyon TL’nin güncel geri ödemesi
TÜRKİYE'DE
TÜRKİYE'DE "KÜÇÜK AMERİKA"
İlçe nüfusunun iki katı ABD'de yaşıyor
İFADESİYLE SONUÇLAR ÇELİŞTİ
İFADESİYLE SONUÇLAR ÇELİŞTİ
Savcı odasında “Asla kaybetmem” pozu vermişti
AYRILIĞI KAFAYA KOYDU
AYRILIĞI KAFAYA KOYDU
Fenerbahçeli yıldızın transfer planı ortaya çıktı
YENİ TEHLİKEYE DİKKAT ÇEKTİ
YENİ TEHLİKEYE DİKKAT ÇEKTİ
Uzman isim Karadeniz'deki deprem sonrası uyardı
MACRON DUYURDU
MACRON DUYURDU
Fransız askerleri Suudi Arabistan'a gidiyor!
'KAZANMAMIZ SÜRPRİZ OLMAZ'
'KAZANMAMIZ SÜRPRİZ OLMAZ'
Milli Takım'ın eski yıldızlarından Fransa maçı yorumu
33 KİŞİ GÖZALTINDA
33 KİŞİ GÖZALTINDA
Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında ikinci dalga
ATİNA CEVAP VERDİ!
ATİNA CEVAP VERDİ!
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Düşman değiliz" dedi
BENZİNE BÜYÜK ZAM!
BENZİNE BÜYÜK ZAM!
Litresi 12,5 lira artacak
SAVUNMASI PES DEDİRTTİ
SAVUNMASI PES DEDİRTTİ
Hakem, İsrailli oyuncunun skandal sevincini affetmedi
KANSER RİSKLİ MADDE YAYILIYOR
KANSER RİSKLİ MADDE YAYILIYOR
Fabrika yakınında yaşayanların kanından çıktı!
'MALDINI HAKLI ÇIKTI'
'MALDINI HAKLI ÇIKTI'
G.Saray'ın servet ödediği yıldızı yerden yere vurdular
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Telefonlarına 'seferberlik' emri geldi! Yunanistan diken üstünde!
Telefonlara 'seferberlik' emri geldi! Yunanistan diken üstünde!
Kaydet
Adana'da yüzleri maskeli şahıslardan araçlara kurşun yağmuru! O anlar kamerada
Adana'da yüzleri maskeli şahıslardan araçlara kurşun yağmuru! O anlar kamerada
Kaydet
Giden dönmüyor! Bu ilçeye 'küçük Amerika' diyorlar: Nüfusunun iki katı orada yaşıyor
Giresun'un küçük 'Amerika'sı': Nüfusunun iki katı orada yaşıyor
Kaydet
SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.