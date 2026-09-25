Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
3. Sayfa

Menderes Belediyesi’ne operasyonda yeni gelişme! 7 kişi tutuklandı

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Menderes Belediyesi’ne operasyonda yeni gelişme! 7 kişi tutuklandı
Başlık ResmiMenderes Belediyesi’ne operasyonda yeni gelişme! 7 kişi tutuklandı

İzmir’in Menderes Belediyesine yönelik rüşvet ve irtikap soruşturmasında gözaltına alınan 9 şüphelinin işlemleri tamamlandı. Aralarında eski Belediye Başkanvekili E.Ö. ve kuyumcu O.G’nin de bulunduğu şüphelilerden 7’si tutuklanırken, 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaydet
|

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde jandarma ekiplerince yakalanan aralarında eski Menderes Belediye Başkanvekili E.Ö. ile kuyumcu O.G'nin de bulunduğu 9 zanlının işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.U, S.K, Ç.Ç, O.D, A.D, O.G. ve M.K. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Eski başkanvekili E.Ö. ve M.R.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ÖNERİLEN HABERLER
Bodrum’da rüşvet operasyonu! Liman Başkanı suçüstü yakalandı
3. SAYFA

Bodrum’da rüşvet operasyonu! Liman Başkanı suçüstü yakalandı

NELER OLDU?

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, Menderes Belediyesine yönelik rüşvet, irtikap, resmi belgede sahtecilik, görevi kötüye kullanma ve imar kirliliğine neden olma suçlarına yönelik soruşturmada, aralarında Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in de bulunduğu 16 şüpheli 4 Ağustos'ta gözaltına alınmıştı. Çiçek'in de aralarında olduğu 10 şüpheli tutuklanmış, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

ÖNERİLEN HABERLER
Menderes Belediyesi
GÜNDEM

Menderes Belediyesi'ne operasyon! Gözaltılar var

Çiçek'le kamuoyuna yansıyan WhatsApp yazışmalarını gerçekleştiren avukat E.G. de 10 Eylül'de yakalandıktan sonra tutuklanmıştı.

Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, Anayasa'nın 127'nci maddesinin 4'üncü fıkrası ve 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi uyarınca, İçişleri Bakanlığının 8 Ağustos 2026 tarihli onayı ile görevden uzaklaştırılmıştı.

Editör : SEVDA KILIÇ | Kaynak: ANADOLU AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
3. Sayfa
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
HAFTA SONU HAVA BOZUYOR
HAFTA SONU HAVA BOZUYOR
İl il uyarı: Sıcaklıklar düşüyor, sağanak yolda
"BİRİKİMLER SAHİPSİZ DEĞİL"
Bakan Gürlek'ten fon soruşturması açıklaması
"ÜÇTE İKİSİ TÜRKİYE'NİN"
Dünyanın İHA pazarında dikkat çeken detay
KÜME DÜŞÜRÜLEBİLİR!
KÜME DÜŞÜRÜLEBİLİR!
Manchester City'nin başı büyük dertte
ESPRESSOLAB SATILDI!
ESPRESSOLAB SATILDI!
21 ülkede 400’den fazla şubesi var
KENDİ OĞLUNU GERİDE BIRAKTI
KENDİ OĞLUNU GERİDE BIRAKTI
Deprem anında verdiği karar duygulandırdı
YENİ VERGİ İDDİASINA NOKTA
YENİ VERGİ İDDİASINA NOKTA
DMM'den elektrikli araç iddialarına yalanlama geldi
BURUK PFDK'LIK OLDU
BURUK PFDK'LIK OLDU
Süper Lig'den 4 başkan disipline sevk edildi
BABA GÖZALTINDA
BABA GÖZALTINDA
1. sınıf öğrencisinin çantasından tabanca çıktı
AKBAŞ'TAN ALTIN MADALYA!
AKBAŞ'TAN ALTIN MADALYA!
Milli boksörden Avrupa'da ilk şampiyonluk
PROTESTO ŞARKISI ÇALDILAR
PROTESTO ŞARKISI ÇALDILAR
Trump-Xi zirvesinde çok konuşulan 6 an!
"ASKERİ DESTEK" MESAJI
Mekke Anlaşması'nın merak edilen maddesini açıkladı
'GÖRÜŞECEĞİZ'
'GÖRÜŞECEĞİZ'
Özbek'ten Buruk'un geleceği için çarpıcı sözler
YERLİ ADRIANA LIMA GÖZALTINDA
YERLİ ADRIANA LIMA GÖZALTINDA
Survivor'dan fon soruşturmasına...
'ASIL SORUN BU'
'ASIL SORUN BU'
Aslanın kayıp yıldızı için ülkesinden çarpıcı yorum
MİLLİ SERVET 8 YILDIR ÇÜRÜYOR
MİLLİ SERVET 8 YILDIR ÇÜRÜYOR
1,5 saatlik yol 10 dakikaya düşecekti, İBB iptal etti
PANELCİLER YAKALANDI!
PANELCİLER YAKALANDI!
101 milyon vatandaşın bilgilerini satmışlardı
DÜNYA PEŞİNE DÜŞTÜ
DÜNYA PEŞİNE DÜŞTÜ
Trump'ın sağ kolu Türk milyarderle evleniyor!
FON SORUŞTURMASINDA 3. DALGA
FON SORUŞTURMASINDA 3. DALGA
Kapalı dönemde işlem yapan 12 kişi belli oldu
FON ÜCRETİ YALANI ÇÖKTÜ
FON ÜCRETİ YALANI ÇÖKTÜ
DMM halktan para toplanacağı iddialarını yalanladı
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Alanya’da feci kaza! Otomobil genç kıza çarpıp durağa daldı, yaralılar var
Otomobil genç kıza çarpıp durağa daldı, yaralılar var
Kaydet
Messi'nin veda maçına büyük ilgi: Biletler 4 dakikada bitti
Messi'nin vedasına büyük ilgi: Biletler 4 dakikada bitti
Kaydet
Hafta sonu için il il kritik uyarı! Sıcaklıklar düşüyor, sağanak geliyor
Kritik uyarı: Sıcaklıklar düşüyor, sağanak geliyor
Kaydet
SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.