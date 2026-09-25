Antalya’da kontrolden çıkan otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan genç kıza ve ardından otobüs durağında bekleyen karı kocaya çarptı. Kazada 1’i ağır 3 kişi yaralanırken, dehşet anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaydet a- | +A

Kaza, Alanya ilçesine bağlı Oba Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alanya'dan Gazipaşa istikametine seyir halinde olan S.B. idaresindeki 06 BPA 686 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Ö.D. isimli genç kıza çarptı. Çarpmanın etkisiyle genç kız yola savrulurken, kontrolden çıkan otomobil yol kenarında bulunan otobüs durağına daldı.

Alanya’da feci kaza! Otomobil genç kıza çarpıp durağa daldı, yaralılar var

1'İ AĞIR 3 KİŞİ YARALANDI

Kazada otomobilin çarptığı Ö.D. ile durakta bulunan karı koca F.K. ve B.A.K. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Ö.D.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Alanya’da feci kaza! Otomobil genç kıza çarpıp durağa daldı, yaralılar var

SÜRÜCÜ POLİS MERKEZİNE GÖTÜRÜLDÜ

Kazanın ardından otomobil sürücüsü S.B., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Otobüs durağına dalan otomobil ise çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Alanya’da feci kaza! Otomobil genç kıza çarpıp durağa daldı, yaralılar var

KAZA ANI KAMERADA

Öte yandan kaza anı, çevredeki iş yerlerini güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, otomobilin geldiği sırada yolun karşısına geçmek isteyen yayanın, otomobili fark edince geri döndüğü, bu sırada otomobilin kontrolden çıkıp yayaya vurması ve ardından durağa çarpma anı yer aldı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEVDA KILIÇ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala