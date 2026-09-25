Mekke Anlaşması kapsamında kritik toplantı: Üç ülke Riyad'da buluştu
Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan, 'Mekke Ortak Savunma Anlaşması' kapsamında Riyad'da bir araya geldi. Toplantıya üç ülkenin genelkurmay başkanları katıldı.
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Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan, 'Mekke Ortak Savunma Anlaşması' kapsamında Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da toplantı gerçekleştirdi.
Toplantıya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı Mareşal Asım Münir ve Suudi Arabistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Feyyad bin Hamed el-Ruvayli katıldı.
Üç ülke, 7 Ağustos 2026'da Mekke'de Ortak Savunma Anlaşması imzalamıştı. Anlaşma kapsamında oluşturulan yapının kurumsallaştırılması ve savunma iş birliğinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yürütülüyor.
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