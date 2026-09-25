Messi'nin veda maçına büyük ilgi: Biletler 4 dakikada bitti
Lionel Messi'nin Arjantin Milli Takımı'na veda edeceği Benin karşılaşmasının biletleri yalnızca dört dakika içinde tükendi.
39 yaşındaki süperstar Lionel Messi'nin Arjantin Milli Takımı formasıyla çıkacağı son maç öncesinde büyük bir ilgi yaşanıyor.
BİLETLER 4 DAKİKADA TÜKENDİ
TNT Sports'un haberine göre, Arjantin'in 6 Ekim'de Benin ile oynayacağı ve Messi'nin milli takıma veda edeceği karşılaşmanın biletleri yalnızca dört dakika içinde tükendi.
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"ONUN GİBİ BİR OYUNCU BUNU HAK EDİYOR"
Messi'nin veda karşılaşmasıyla ilgili açıklamada bulunan Arjantin Teknik Direktörü Lionel Scaloni, "Bence onun gibi bir oyuncu bunu hak ediyor." ifadelerini kullandı. Arjantin futbolunun en önemli isimlerinden biri olan Lionel Messi'nin milli formayla son kez sahaya çıkacağı karşılaşmada duygusal anların yaşanması bekleniyor.