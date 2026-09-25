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Spor

Real Madrid'de El Clasico öncesi ortalık karıştı: Mourinho'yu bekleyen tehlike

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Real Madrid'de El Clasico öncesi ortalık karıştı: Mourinho'yu bekleyen tehlike
Başlık ResmiReal Madridde El Clasico öncesi ortalık karıştı: Mourinhoyu bekleyen tehlike

İspanya LaLiga'nın ilk 7 haftasında 2 yenilgi alan ve lider Barcelona'nın 6 puan gerisine düşen Real Madrid'de kriz çıktı. Atletico Madrid derbisinde alınan 2-1'lik mağlubiyet bardağı taşırırken, Başkan Florentino Perez ile teknik direktör Jose Mourinho arasında tansiyonun yükseldiği öne sürüldü.

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Teknik direktörlüğünü Jose Mourinho'nun yaptığı Real Madrid, LaLiga'nın ilk 7 haftasında 2 mağlubiyet alırken; Barcelona'nın 6 puan öne geçtiği tablo krize neden oldu.

Jose Mourinho
Başlık ResmiJose Mourinho

PEREZ İLE MOURINHO KARŞI KARŞIYA

Mundo Deportivo'nun haberine göre; son 4 maçta alınan 2 yenilgi, Madrid ekibinde baskıyı artırdı. Teknik direktör Jose Mourinho ile Başkan Florentino Perez'in alınan sonuçlardan ötürü gerilim yaşandığı belirtildi. Portekizli teknik adamın, istediği takviyelerin yapılmadığını gerekçesiyle yönetime kırgın olduğu aktarıldı.

mourinho
Başlık Resmimourinho

Barcelona ile 25 Ekim'de El Clasico'ya çıkacak Real Madrid'de milli ara sonrası alınacak sonuçlar Mourinho'nun takımdaki geleceğini belirleyecek. Eflatun-beyazlılar, deplasmanda oynayacağı Barcelona maçına kadar Villarreal, Roma, Sevilla ve Leipzig ile kozlarını paylaşacak.

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Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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