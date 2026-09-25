New York İklim Haftası'nın ana paydaşları arasında yer alan Sıfır Atık Vakfı; COP31 öncesinde ABD'de gerçekleştirilen etkinlik ve temaslarda sıfır atık, iklim adaleti, yeşil beceriler, sürdürülebilir gıda sistemleri ve yerel uygulamalar odağında küresel iklim gündemine katkı sundu.

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Dünyanın farklı ülkelerinden iklim alanında karar alıcıları, kamu ve özel sektör temsilcilerini, uluslararası kuruluşları ve sivil toplum aktörlerini bir araya getiren New York İklim Haftası kapsamında; Türkiye'nin Antalya'da ev sahipliği yapacağı COP31'in hazırlıkları ve iklim hedeflerinin sahada somut sonuçlara dönüştürülmesine yönelik yaklaşım da uluslararası platformlarda gündeme taşındı.

Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin ortaya koyduğu sıfır atık vizyonu, hafta kapsamındaki etkinlik ve temaslarda öne çıkan başlıklardan biri oldu.

Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin New York'taki mesajları; sıfır atığın yalnızca atık yönetimi alanında değil, enerji dönüşümü, kaynak verimliliği ve iklim eylemiyle birlikte ele alınması gerektiğine işaret etti.

Emine Erdoğan’ın Sıfır Atık Vizyonu, COP31 yolunda New York’ta yankılandı

EMİNE ERDOĞAN: "SIFIR ATIK, BU DÖNÜŞÜM İÇİN GÜÇLÜ BİR YOL GÖSTERİCİ"

Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde düzenlenen Uluslararası Enerji Ajansı Yüksek Düzeyli Enerji Dönüşümü Diyaloğu'nda konuşan Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi, iklim krizinin etkilerinin her geçen gün daha derinden hissedildiğine dikkat çekerek enerjiye bakışın değiştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Enerji dönüşümünün temiz enerjiye geçişle sınırlı olmadığını, kaynakların korunmasını esas alan yeni bir anlayışa da ihtiyaç bulunduğunu belirten Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi, Sıfır Atık yaklaşımının bu dönüşüm açısından güçlü bir yol gösterici olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin yenilenebilir enerji alanındaki kapasitesine ilişkin bilgiler de paylaşan Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi, 2035 yılına kadar güneş ve rüzgâr kurulu gücünün 120 bin megavata çıkarılmasının hedeflendiğini belirterek bu ilerleyişin Sıfır Atık anlayışıyla güçlendirildiğini söyledi.

Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi, kasım ayında Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek COP31'in bu çabayı daha ileriye taşıyacağına inandığını ifade etti.

Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi, New York İklim Haftası'nın açılışında yaptığı konuşmada da iklim krizinin yalnızca fosil yakıtlar ve yüksek emisyonlarla açıklanamayacağına, üretim ve tüketim alışkanlıklarının da yeniden ele alınması gerektiğine dikkat çekmişti. Sıfır Atık hareketinin bireyi iklim krizinin karşısında gözlemci olmaktan çıkararak çözümün baş aktörü hâline getirdiğini belirten Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi, Sıfır Atık yaklaşımının iklim eyleminin güçlü araçlarından biri olarak benimsenmesi için uluslararası dayanışmanın büyütülmesi çağrısında bulunmuştu.

Emine Erdoğan’ın Sıfır Atık Vizyonu, COP31 yolunda New York’ta yankılandı

SAMED AĞIRBAŞ: "COP31 İNSAN ODAKLI, UYGULAMA COP'U OLACAK"

Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş da New York İklim Haftası kapsamında COP31 hazırlıklarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

COP31'in farklı bir zirve olacağını belirten Ağırbaş; Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamında da COP31'e yönelik ciddi bir heyecan bulunduğunu ve dünyanın farklı ülkelerinden yüksek düzeyde katılım beklendiğini ifade etti.

Zirveye 100 binin üzerinde kişinin katılmasının öngörüldüğünü aktaran Ağırbaş, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da ifade ettiği üzere Türkiye'nin "zirveler yılı" yaşayacağını söyledi.

Türkiye'nin iklim meselelerinde COP31 ile birlikte daha güçlü ve önemli bir konuma geleceğini belirten Ağırbaş, "Zirveyle birlikte alınacak kararların sahadaki karşılığı daha fazla görülecek ve dünyanın geleceği açısından somut adımlar hep birlikte atılacak." dedi.

İklim diplomasisi açısından Türkiye'nin artık çok önemli bir konumda olduğunu vurgulayan Ağırbaş, "Türkiye tarih boyunca bir köprü görevi gördü, COP31 ile birlikte ise iklim diplomasisinin en önemli aktörlerinden biri olacak." diye konuştu.

COP31 kapsamında alınacak kararların sahada karşılık bulacağını belirten Ağırbaş, "Bu alanda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız, COP31 Başkanımız Murat Kurum'un liderliğinde çalışmalarımız devam ediyor. Biz bu COP'u insan odaklı, uygulama COP'u olarak inşa ediyoruz. İnşallah hep birlikte daha yaşanabilir bir dünya inşa edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Emine Erdoğan’ın Sıfır Atık Vizyonu, COP31 yolunda New York’ta yankılandı

"İKLİM TAAHHÜTLERİ İNSAN HAYATINA DOĞRUDAN YANSIMALI"

Sıfır Atık Vakfı'nın ana paydaşları arasında yer aldığı New York İklim Haftası kapsamındaki İklim Uygulama Forumu'nda kapanış konuşmasını gerçekleştiren Ağırbaş, iklim hedeflerinin yalnızca politika ve taahhüt düzeyinde kalmaması gerektiğine dikkat çekti.

İklim taahhütlerinin daha temiz hava, sağlıklı gıda ve dirençli topluluklar gibi insan hayatına doğrudan yansıyan sonuçlara dönüşmesinin önemini vurgulayan Ağırbaş; COP31'e giden süreçte sıfır atık, yeşil beceriler ve sürdürülebilir gıda sistemleri başta olmak üzere küresel hedefleri yerel ölçekte somut uygulamalara taşıyacak çözüm alanlarının ele alındığını belirtti.

COP31 EYLEM GÜNDEMİ NEW YORK'TA TANITILDI

Ağırbaş, Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde düzenlenen COP31 Eylem Gündemi Lansman Etkinliği'ne de katıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve COP31 Başkanı Sayın Murat Kurum tarafından açıklanan COP31 Eylem Gündemi ile iklim hedeflerini sahada somut sonuçlara taşıyacak öncelikler ve yol haritası ortaya konuldu.

Ağırbaş, COP31'e hazırlık sürecinde Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin ortaya koyduğu Sıfır Atık vizyonunu iklim eyleminin somut uygulama alanlarından biri olarak daha ileriye taşımaya devam edeceklerini ifade etti.

HARVARD CLUB'DA COP31 İÇİN YATIRIM GÜNDEMİ

Harvard Club'da Dr. Jean Baderschneider moderatörlüğünde düzenlenen "İklim Hedeflerinden Nihai Yatırım Kararına: COP31 İklim Taahhütlerini Nasıl Yatırıma Dönüştürebilir?" başlıklı yuvarlak masa toplantısına katılan Ağırbaş, iklim taahhütlerinin nihai yatırım kararlarına dönüşmesi ve özel sermayenin harekete geçirilmesine yönelik başlıkları ele aldı.

İş dünyası ve finans sektörü temsilcilerinin yer aldığı toplantıda küresel sermayenin yüksek etki oluşturacak alanlara yönlendirilmesinin önemine dikkat çeken Ağırbaş; Sıfır Atık ve enerji odaklı girişimleri sahada ölçülebilir sonuçlar üreten, finanse edilebilir projelere dönüştürme kararlılığını paylaştı.

NEW YORK'TA COP31 DİPLOMASİSİ

New York İklim Haftası kapsamında farklı uluslararası kuruluşların toplantılarına ve üst düzey buluşmalara katılan Ağırbaş, Türkiye'nin sıfır atık alanındaki deneyimini ve COP31 hazırlıklarını uluslararası paydaşlarla paylaştı.

New York'ta Türkiye açısından önemli gelişmelerin yaşandığı bir sürece tanıklık edildiğini ifade eden Ağırbaş; Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki hitabının ardından gerçekleştirilen temasların, Türkiye'nin küresel gündeme ilişkin yaklaşımının anlatılması bakımından önemli bir zemin oluşturduğunu söyledi.

SIFIR ATIK, COP31'DE İKLİM EYLEMİNİN UYGULAMA ALANLARINDAN BİRİ OLACAK

Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da gerçekleştirilecek COP31, sıfır atık yaklaşımının iklim gündemiyle daha güçlü şekilde buluşacağı bir süreç olarak öne çıkıyor.

Samed Ağırbaş; COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Sayın Murat Kurum'un liderliğinde yürütülen hazırlıkların, iklim politikalarının sahada karşılık bulmasına odaklandığını belirtti. COP31 Başkanlığı da iklim hedeflerinin ölçülebilir ve somut uygulamalara dönüştürülmesine yönelik yaklaşımını kamuoyuna açıkladı.

İSTANBUL'DAN DÜNYAYA UZANAN SIFIR ATIK DENEYİMİ

Ağırbaş, haziran ayında İstanbul'da gerçekleştirilen Sıfır Atık Forumu'nun ardından New York İklim Haftası kapsamında yürütülen temasların, İstanbul'un sıfır atık alanındaki uluslararası rolünü daha da güçlendirdiğini belirtti.

Sıfır Atık Vakfı'nın Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin ortaya koyduğu vizyon doğrultusunda yürüttüğü çalışmalarla sıfır atık yaklaşımının Türkiye'den dünyaya yayılan küresel bir harekete dönüştüğünü ifade eden Ağırbaş, 81 ilde uygulanan deneyimin uluslararası paydaşlarla paylaşılmaya devam ettiğini kaydetti.

Ağırbaş, haziran ayında İstanbul'da gerçekleştirilen Sıfır Atık Forumu'nun gelecek yıl daha geniş bir katılımla yeniden düzenlenmesi için hazırlıkların sürdüğünü belirterek İstanbul'un sıfır atık alanında küresel bir buluşma noktası hâline gelmesi hedefini yineledi.

New York İklim Haftası boyunca ortaya konulan mesajlar ve gerçekleştirilen temaslarla birlikte Sıfır Atık Vakfı; COP31 öncesinde sıfır atık yaklaşımını iklim eylemi, kaynak verimliliği, yatırım, yerel uygulamalar ve uluslararası iş birlikleriyle birlikte ele alan çalışmalarını sürdürdü. Bu süreç, Antalya'da gerçekleştirilecek COP31'in taahhütlerin somut uygulamalara dönüştürülme hedefi açısından da uluslararası paydaşlarla ortak çalışma zemininin güçlendirilmesine katkı sundu.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : ALİ TÜFEKÇİ Kaynak: HABER MERKEZİ

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