Sıfır Atık Vakfı’nın ana partneri olduğu Londra İklim Eylemi Haftası’nın açılış ana etkinliğinde konuşan Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş, COP31 sürecinin öncelikli eylem alanlarını ortaya koyan “COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Vizyon Belgesi”ni ilk kez kamuoyuyla paylaştı. Ağırbaş, iklim eyleminin insan merkezli, kapsayıcı ve sahada somut sonuçlar üreten bir anlayışla ilerlemesi gerektiğini vurguladı.

Sıfır Atık Vakfı’nın ana partner olarak yer aldığı Londra İklim Eylemi Haftası kapsamında gerçekleştirilen “Eyleme Geçme Zamanı: Küresel İklim Eylem Gündeminin Hayata Geçirilmesi” başlıklı açılış ana etkinliğinde Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş açılış konuşmasını gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çevre ve iklim vizyonu doğrultusunda şekillenen, Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan'ın öncülüğünde küresel bir harekete dönüşen Sıfır Atık yaklaşımının iklim mücadelesindeki rolüne dikkat çeken Ağırbaş, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve COP31 Başkanı Sayın Murat Kurum’un liderliğindeki COP31 sürecinde temel yaklaşımlardan olacak, “COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Vizyon Belgesi”ni ilk kez uluslararası kamuoyuyla paylaşarak, önümüzdeki dönemin öncelikli iklim eylem alanlarını açıkladı.

Vizyon Belgesi ile iklim eyleminin yalnızca hedeflerle sınırlı kalmaması, yerel düzeyde uygulanabilir ve ölçülebilir sonuçlara dönüşmesi gerektiği vurgulanırken; toplulukların, şehirlerin, işletmelerin ve tüm paydaşların iklim çözümlerinin merkezinde yer aldığı insan odaklı bir yaklaşım ortaya konuldu.

“İKLİM EYLEMİ İNSANLARIN YAŞAMLARINI İYİLEŞTİRMELİ”

COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş, iklim krizine karşı mücadelenin çocukların geleceğini koruyan, gıda ve su güvenliğini güçlendiren, toplulukların dayanıklılığını artıran ve herkes için daha adil fırsatlar oluşturan bir anlayışla yürütülmesi gerektiğini ifade etti.

İklim eyleminin insanların yaşadığı alanlara ulaşması ve onların katılımıyla şekillenmesi gerektiğini belirten Ağırbaş, özellikle iklim etkilerine en fazla maruz kalan toplulukların güçlendirilmesinin önemine dikkat çekti.

Ağırbaş, COP31’in hedeflerden uygulamaya geçiş sürecinde önemli bir dönüm noktası olacağını belirterek, Antalya’da gerçekleştirilecek konferansın yalnızca bir diplomasi platformu değil, iklim taahhütlerinin sahada somut sonuçlara dönüştürüldüğü bir uygulama zemini olması gerektiğini vurguladı.

SIFIR ATIK, KÜRESEL İKLİM MÜCADELESİNİN GÜÇLÜ ARAÇLARINDAN BİRİ

Konuşmasında Türkiye’nin Sıfır Atık alanındaki öncü rolüne değinen Ağırbaş, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın çevre ve sürdürülebilirlik vizyonunun, Sıfır Atık hareketinin küresel ölçekte güçlenmesinde önemli bir rol oynadığını ifade etti.

Sıfır Atık yaklaşımının Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’nin liderliğinde ulusal bir girişimden uluslararası bir harekete dönüştüğünü belirten Ağırbaş, bu vizyonun kaynakların verimli kullanımı, döngüsel ekonomi, israfın önlenmesi ve gelecek nesillerin korunması açısından küresel bir model oluşturduğunu kaydetti.

Ağırbaş, “Sıfır Atık”ın yalnızca atık yönetimiyle sınırlı olmadığını; toplumların kaynaklarla kurduğu ilişkiyi yeniden ele alan, sorumlu üretim ve tüketim anlayışını merkeze alan kapsamlı bir yaklaşım olduğunu ifade etti.

Türkiye’nin binlerce yıllık medeniyet birikimine de değinen Ağırbaş, “UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Çatalhöyük ortak yaşam, kaynakların verimli kullanımı ve dayanışma anlayışının erken örneklerinden biri. Sürdürülebilirlik yaklaşımının insanlık tarihinin derinliklerinde yer alan bir değer” dedi.

Samed Ağırbaş, COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Vizyon Belgesi’ni dünyaya duyurdu

“İKLİM EYLEMİ İÇİN SIFIR ATIK İSTANBUL PLATFORMU” HAYATA GEÇİRİLİYOR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve COP31 Başkanı Murat Kurum’un liderliğindeki COP31 sürecinde Sıfır Atık yaklaşımının küresel iklim gündeminin önemli başlıklarından biri olacağını belirten Ağırbaş; “İklim Eylemi için Sıfır Atık İstanbul Platformu”nun oluşturulduğunu hatırlattı.

Platformun; gıda sistemleri, şehirler, sanayi, metan azaltımı, doğa, biyolojik çeşitlilik, sağlık ve sürdürülebilir kalkınma alanlarında faaliyet gösteren girişimleri ve paydaşları bir araya getirerek iklim hedefleri ile uygulamalar arasında güçlü bir köprü oluşturması hedefleniyor.

Sıfır Atık çözümlerinin emisyonların azaltılması, kaynak verimliliğinin artırılması, gıda güvenliğinin güçlendirilmesi ve dayanıklı şehirlerin oluşturulmasına katkı sağlayacağını belirten Ağırbaş, platform aracılığıyla küresel ölçekte iş birliklerinin güçlendirilmesinin amaçlandığını söyledi.

İLK “SIFIR ATIK COP’U” HEDEFİ

Ağırbaş, COP31’in tasarımından operasyonel süreçlerine kadar ilk tam anlamıyla “Sıfır Atık COP’u” olması için çalışacağını belirterek, konferansın küresel ölçekte savunulan sürdürülebilirlik ilkelerinin uygulandığı bir örnek oluşturması gerektiğini ifade etti.

İklim krizine karşı başarının yalnızca alınan kararlarla değil; çocukların daha güvenli bir geleceğe sahip olması, toplumların daha dirençli hale gelmesi, şehirlerin daha temiz ve sağlıklı olması ve iklim çözümlerinin insanların günlük yaşamlarında hissedilmesiyle ölçüleceğini vurgulayan Ağırbaş, tüm paydaşları Antalya yolunda ortak hareket etmeye davet etti.

Samed Ağırbaş, COP31 sürecinin ortaklıklar, yenilikçi çözümler ve güçlü iş birlikleriyle iklim eylemini hızlandırmak için önemli bir fırsat sunduğunu belirterek, “daha kapsayıcı, daha adil ve gerçek anlamda sürdürülebilir bir gelecek” hedefi doğrultusunda çalışmaların sürdürüleceğini ifade etti.

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