Sıfır Atık Vakfı, Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan'ın küresel vizyonu doğrultusunda, sıfır atık, döngüsel ekonomi ve sürdürülebilir kalkınma alanındaki uluslararası çalışmalarını güçlendirmeye devam ediyor.

Sıfır Atık Vakfı tarafından önümüzdeki yıl gerçekleştirilecek Sıfır Atık Forumu kapsamında, Etiyopya Hükümeti iş birliğiyle Afrika’nın iklim gündemine odaklanan özel bir toplantı düzenlenecek. Başkent Addis Ababa’da gerçekleştirilecek Afrika Toplantısı ile kıtanın iklim değişikliğiyle mücadeledeki öncelikleri, sürdürülebilir kalkınma hedefleri, kaynak verimliliği, döngüsel ekonomi uygulamaları ve sıfır atık çözümleri çok paydaşlı bir platformda ele alınacak.

Afrika’nın iklim değişikliğinin etkilerine karşı dayanıklılığının artırılması, sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin desteklenmesi ve sıfır atık yaklaşımının iklim eyleminin ayrılmaz bir parçası haline getirilmesi amacıyla gerçekleştirilecek toplantı; hükümetler, uluslararası kuruluşlar, yerel yönetimler, akademi, sivil toplum ve özel sektör temsilcilerini bir araya getirecek.

Sıfır Atık Forumu 2027 kapsamında düzenlenecek Afrika Toplantısı için hazırlık sürecinde, Sıfır Atık Vakfı ile Etiyopya Hükümeti arasında ortak çalışma dönemi başlatıldı. Bu doğrultuda oluşturulan iş birliği mekanizmasıyla; bölgesel ihtiyaçların değerlendirilmesi, iyi uygulama örneklerinin paylaşılması, kapasite geliştirme çalışmaları ve ortak proje alanlarının belirlenmesi hedefleniyor.

Sıfır Atık Vakfı ve Etiyopya hükümeti, Afrika’nın iklim gündeminde ortak çalışma dönemini başlatıyor

SIFIR ATIK FORUMU: KÜRESEL İŞ BİRLİKLERİ İÇİN ORTAK PLATFORM

Sıfır Atık Vakfı, Sıfır Atık Forumu aracılığıyla sıfır atık yaklaşımının küresel ölçekte yaygınlaştırılması, döngüsel ekonomiye geçişin hızlandırılması ve iklim değişikliğiyle mücadelede uygulama odaklı çözümlerin geliştirilmesi için uluslararası iş birliklerini artırmayı hedefliyor.

Afrika Toplantısı da bu vizyon doğrultusunda, kıtanın çevresel ve iklimsel önceliklerini küresel gündeme taşıyan önemli bir buluşma niteliği taşıyacak. Toplantıda; atık yönetimi, doğal kaynakların korunması, iklim finansmanına erişim, sürdürülebilir şehirler ve yeşil kalkınma başlıklarında ortak çözüm önerileri değerlendirilecek.

SIFIR ATIK VAKFI’NDAN ADDİS ABABA’DA DİPLOMASİ TRAFİĞİ

Bu kapsamda, Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş, Etiyopya’nın başkenti Addis Ababa’da çeşitli temaslarda bulundu. Gerçekleştirilen görüşmelerde, Sıfır Atık Forumu kapsamında düzenlenecek Afrika Toplantısı’nın içeriği, iş birliği alanları ve bölgesel katkı imkanları ele alındı.

Ağırbaş, 16 Mayıs’taki Etiyopya temasları kapsamında ilk olarak Etiyopya Dışişleri Bakanı ve COP32 Başkanı Gedion Timothewos ile bir araya geldi. Görüşmede, Sıfır Atık Forumu kapsamında Afrika’da gerçekleştirilecek toplantının önemi, iklim değişikliğiyle mücadelede ortak çalışma alanları ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine yönelik iş birliği imkanları değerlendirildi.

Etiyopya programı kapsamında Türkiye Cumhuriyeti Addis Ababa Büyükelçiliği’ni ziyaret eden Ağırbaş, Büyükelçi ve Afrika Birliği Daimi Temsilcisi Berk Baran ile de görüştü.

Sıfır Atık Vakfı ve Etiyopya hükümeti, Afrika’nın iklim gündeminde ortak çalışma dönemini başlatıyor

Görüşmede, Sıfır Atık Forumu, Afrika Birliği ile yürütülen çevre ve iklim diplomasisi çalışmaları ile bölgesel iş birliği fırsatları ele alındı.

Ağırbaş ayrıca Avustralya’nın Etiyopya Büyükelçisi Dr. Peter Hunter ile gerçekleştirdiği görüşmede; Afrika Birliği, Birleşmiş Milletler Afrika Ekonomik Komisyonu (UNECA) ve bölgesel kuruluşlarla yürütülen çalışmalar kapsamında çok taraflı iklim iş birliklerinin geliştirilmesi konularını değerlendirdi.

AFRİKA’NIN İKLİM DAYANIKLILIĞI VE SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA GÜNDEMİ

Samed Ağırbaş, Birleşmiş Milletler Afrika Ekonomik Komisyonu (UNECA) Genel Sekreteri Claver Gatete ile gerçekleştirdiği görüşmede, Afrika’nın sürdürülebilir kalkınma hedefleri, iklim dayanıklılığı, iklim finansmanına erişim ve küresel iklim süreçlerinde Afrika’nın daha güçlü temsil edilmesi konularını ele aldı.

Etiyopya Planlama ve Kalkınma Bakanı Dr. Fitsum Assefa ile yapılan görüşmede ise ülkenin iklim dirençli yeşil ekonomi yaklaşımı, yenilenebilir enerji yatırımları, sürdürülebilir arazi yönetimi, ekosistem restorasyonu ve yeşil kalkınma politikaları değerlendirildi.

Sıfır Atık Vakfı ve Etiyopya hükümeti, Afrika’nın iklim gündeminde ortak çalışma dönemini başlatıyor

COP31’DEN COP32’YE UZANAN SÜREÇTE ORTAK İKLİM EYLEMİ

Türkiye’nin COP31 Başkanlığı sürecinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve COP31 Başkanı Murat Kurum’un liderliğinde yürütülen çalışmalar, küresel iklim diplomasisinde ortak çözüm ve uygulama odaklı yaklaşımı güçlendiriyor.

Sıfır Atık Vakfı da COP31 sürecinde ortaya konulan vizyon doğrultusunda; sıfır atık, döngüsel ekonomi ve kaynak verimliliği başlıklarında uluslararası iş birliklerini geliştirerek COP31’den COP32’ye uzanan dönemde kalıcı ve kapsayıcı iklim eylemlerine katkı sunmayı amaçlıyor.

Bu kapsamda Sıfır Atık Vakfı ve Etiyopya Hükümeti iş birliğiyle oluşturulan çalışma mekanizması; COP31 ve COP32 süreçleri arasında bilgi paylaşımı, deneyim aktarımı ve ortak proje geliştirme alanlarında kurumsal devamlılığı destekleyecek.

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