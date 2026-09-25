Tanju Özcan için 217 yıla kadar hapis istemi! Mütalaa mahkemeye sunuldu

Bolu Belediyesi'ne yönelik "irtikap" soruşturması kapsamında 19 sanığın yargılandığı davada esas hakkındaki mütalaa mahkemeye sunuldu. Savcılık, belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Tanju Özcan'ın 69,5 yıldan 217 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

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Bolu Belediyesine yönelik "irtikap" soruşturması kapsamında aralarında belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Tanju Özcan'ın da bulunduğu 4'ü tutuklu 19 sanığın yargılandığı davada esas hakkındaki mütalaa mahkemeye sunuldu.

Cumhuriyet savcısının Bolu 3. Ağır Ceza Mahkemesine sunduğu mütalaada, yargılama sırasında toplanan deliller, alınan beyanlar ve dosyanın kapsamının birlikte değerlendirildiği belirtildi.

Mütalaada dava kapsamında "marketler", "ruhsat", "kurban", "hak ediş", "beton" ve "cafe" başlıkları altında farklı olaylara ilişkin değerlendirmelere yer verildi.

MARKETLERLE İLGİLİ İDDİALAR

Mütalaada, Boluyu Seviyorum Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının (BolSev) iştiraki BolSev Eğitim ve Yardım Ticaret Anonim Şirketine gelir sağlamak amacıyla Bolu Belediyesi ile kentte faaliyet gösteren bazı marketler arasında reklam sözleşmeleri yapılmasının amaçlandığı belirtildi.

Süreçte tutuklu sanıklar Tanju Özcan ile eski Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can'ın market temsilcileriyle görüştüğü, belediyedeki toplantıda temsilcilere reklam sözleşmesi teklif edildiği aktarıldı. Bazı market temsilcilerinin teklifi yüksek bulduğu ve reklam ihtiyacı olmadığını söylediği belirtilen mütalaada, Özcan'ın bunun üzerine tehdit ve baskı içerdiği öne sürülen ifadeler kullandığı kaydedildi.

Reklam sözleşmesini kabul etmeyen bazı marketlere daha sonra zabıta tarafından denetimler yapıldığı ve bazı işletmelere idari yaptırımlar uygulandığı ifade edildi.

Mütalaaya göre BİM, Nuhmar/1N, Carrefoursa ve Avantaj marketler daha sonra reklam sözleşmesi imzaladı. Bu kapsamda BİM'den 6 milyon 84 bin, Nuhmar/1N'den 1 milyon 800 bin, Carrefoursa'dan 540 bin ve Avantaj marketlerden 288 bin lira olmak üzere toplam 8 milyon 712 bin liralık menfaat sağlandığı belirtildi. A101 ve ŞOK'un ise reklam sözleşmesi imzalamadığı aktarıldı.

Marketlere yönelik eylemlerin "zincirleme şekilde icbar suretiyle irtikap" suçunu oluşturduğu değerlendirmesinde bulunulan mütalaada, aralarında Özcan, Süleyman Can ve eski BolSev yöneticisi Ali Sarıyıldız'ın da bulunduğu sanıkların cezalandırılması talep edildi.

Tanju Özcan için 217 yıla kadar hapis istemi! Mütalaa mahkemeye sunuldu

2,5 MİLYON LİRALIK ÖDEME İDDİASI

Mütalaada, kentte müteahhitlik yapan N.G'den belediye ile işlerinin yürütülmesi karşılığında toplam 2 milyon 500 bin lira istendiği belirtildi. Bu miktarın 1 milyon lirasının nakit, 1 milyon 500 bin lirasının ise çek yoluyla ödendiği, ödemelerin daha sonra farklı hesaplar üzerinden iade edildiği aktarıldı.

Bu olay kapsamında Özcan ve Can'ın "icbar suretiyle irtikap", Sarıyıldız'ın "icbar suretiyle irtikapa yardım", Belediye Meclis Üyesi C.T'nin ise "suçluyu kayırma" ve "yalan tanıklık" suçlarından cezalandırılması talep edildi.

"KURBAN BAĞIŞI" İDDİASI

BolSev'in 2025'te kurban bağışı hesabına 34 bağışçı tarafından 65 hisse karşılığında 845 bin lira yatırıldığı belirtilen mütalaada, vakfın kayıtlarında bu parayla kurban satın alındığı veya kesildiğine ilişkin herhangi bir kayıt bulunmadığı ifade edildi.

Mütalaada, kurban kesme amacı bulunmamasına rağmen "kurban bağışı" adı altında ilanlar verilerek vatandaşların dini inanç ve duygularının istismar edildiği değerlendirmesine yer verildi.

Bu kapsamda Özcan, Sarıyıldız, eski Bolu Belediye Başkan Yardımcısı L.B. ve Belediye Meclis Üyesi A.Ö'nün, mağdur zararlarının giderilmiş olması nedeniyle etkin pişmanlık hükümleri uygulanarak "nitelikli dolandırıcılık" suçundan cezalandırılması istendi.

HAK EDİŞLERDEN 3 MİLYON LİRA KESİLDİĞİ İDDİASI

1. Yıl Cumhuriyet Parkı yapım işini üstlenen şirketin yetkilisi H.V.A'nın hak edişlerinin ödenmesinde sorun yaşamamak amacıyla BolSev'e yardım yapmayı kabul ettiği bilgisine yer verilen mütalaada, hak edişlerden toplam 3 milyon lira kesilerek vakıf hesabına aktarıldığı belirtildi.

Ayrıca 7 milyon 500 bin liralık reklam sözleşmesi yapıldığı aktarıldı. Özcan ve tutuksuz sanık Bolu Belediyesi Mali Hizmetler Müdürü N.A'nın "icbar suretiyle irtikap" suçunu işlediği, Sarıyıldız'ın ise suça yardım eden sıfatıyla iştirak ettiği değerlendirilerek sanıkların cezalandırılması talep edildi.

BETON ALIMI VE RUHSAT İDDİALARI

Mütalaada, kentteki 150 yataklı Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi inşaatını üstlenen firmanın yetkilisinin betonun Bolu Bel A.Ş'den alınması yönünde baskıya maruz kaldığını söylediği belirtildi.

Farklı bir beton santrali kurma girişiminin ardından belediye tarafından çeşitli yaptırımlar uygulandığı iddiasına yer verilen mütalaada, Özcan'ın "başka bir yerden beton alamazsınız, size beton santrali kurdurtmam, betonu bizden alacaksınız" şeklindeki sözlerinin mağdur üzerinde baskı oluşturduğu ve beton alımı gerçekleşmediği için eylemin "teşebbüs aşamasında kaldığı" kaydedildi.

Bir iş yerinin ruhsat devriyle ilgili sorun yaşanması üzerine Özcan ile görüşüldüğü ve ruhsat işlemlerinin yapılması karşılığında BolSev'e "500 bin lira yardım" yapılmasının gündeme geldiği aktarıldı.

Bu kapsamda 100 bin liranın nakit olarak M.A'ya teslim edildiği, daha sonra 200 bin lira daha istendiği ve olayın soruşturmanın başlamasının ardından mağdur tarafından yetkili makamlara bildirildiği belirtildi.

Mütalaada Özcan hakkında "rüşvet almak", Altındal ve M.A. hakkında ise "rüşvet" suçundan cezalandırılma talebinde bulunuldu.

Tanju Özcan için 217 yıla kadar hapis istemi! Mütalaa mahkemeye sunuldu

TANJU ÖZCAN İÇİN 217 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

Savcılık mütalaasında Tanju Özcan için 32 mağdura karşı "nitelikli dolandırıcılık" suçundan etkin pişmanlık hükümleri uygulanarak, "zincirleme şekilde icbar suretiyle irtikap", "icbar suretiyle irtikap", "icbar suretiyle irtikapa teşebbüs" ve "rüşvet alma" suçlarından toplam 69,5 yıldan 217 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Diğer 18 sanık hakkında da "nitelikli dolandırıcılık" suçundan etkin pişmanlık hükümleri uygulanarak çeşitli suçlardan değişen oranlarda hapis cezası talep edildi. Mütalaada tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesi de istendi.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: ANADOLU AJANSI

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