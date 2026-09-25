Ankara'da operasyon! Cezaevi firarisi 10 gün sonra yakalandı
Ankara’da jandarma ekipleri, 10 gün önce cezaevinden firar eden hükümlüyü yakaladı. Uyuşturucu ticareti suçundan 14 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.Y., işlemlerinin ardından yeniden cezaevine teslim edildi.
Kaydet
|
Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince icra edilen çalışmalarda, bir ildeki cezaevinden 10 gün önce firar eden R.Y.'nin saklandığı yer tespit edildi. Ekiplerin yaptığı çalışma sonucu zanlı yakalandı.
ÖNERİLEN HABERLER
3. SAYFA
Ankara'da keşif yapıp dehşet saçmışlardı: Yıllardır aranan firariler yakalandı
İşlemlerinin ardından cezaevine teslim edilen hükümlünün "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan hakkında 14 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirtildi.
ÖNERİLEN HABERLER
GÜNDEM
Firari Menderes Belediye Başkan Yardımcısı Sönmez yakalandı
Bizi Takip Edin
YORUMLAR