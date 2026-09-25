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3. Sayfa

Ankara'da operasyon! Cezaevi firarisi 10 gün sonra yakalandı

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Ankara'da operasyon! Cezaevi firarisi 10 gün sonra yakalandı
Başlık ResmiAnkarada operasyon! Cezaevi firarisi 10 gün sonra yakalandı

Ankara’da jandarma ekipleri, 10 gün önce cezaevinden firar eden hükümlüyü yakaladı. Uyuşturucu ticareti suçundan 14 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.Y., işlemlerinin ardından yeniden cezaevine teslim edildi.

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Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince icra edilen çalışmalarda, bir ildeki cezaevinden 10 gün önce firar eden R.Y.'nin saklandığı yer tespit edildi. Ekiplerin yaptığı çalışma sonucu zanlı yakalandı.

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İşlemlerinin ardından cezaevine teslim edilen hükümlünün "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan hakkında 14 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirtildi.

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Editör : SEVDA KILIÇ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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