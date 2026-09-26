İşçiye küfür etti, karar çıktı! Yargıtay'dan milyonları ilgilendiren karar

İş yerleri, çalışanlar için yalnızca ekmek kapısı değil, yıllarını verdikleri bir yaşam alanıdır. Ancak işverenin hakaret, küfür ve öfke içeren davranışları, çalışma ilişkisini katlanılmaz hale getirebilir. Yargıtay’ın önüne gelen bir dosya da bu durumu gözler önüne serdi.

Yıllarca aynı şirkette çalışan işçi, güvenlik görevliliğinden direktörlüğe kadar yükseldi. Ancak işverenin ağır hakaretleri, küfürleri ve eşyaya yönelik öfkesi sonrası yaşananlar mahkemeye taşındı. İşçi, ödenmeyen alacak ve tazminatlarını da talep etti.

Türkiye Gazetesi yazarı İsa Karakaş, bu durumu köşesine taşıdı. İşte Karakaş'ın bugünkü yazısı: