ABD-İran savaşında yeni perde! 7 günlük plan ortaya çıktı

İran, ABD ile çatışmaları sona erdirmek için 7 günlük bir plan sundu. Teklife göre belirli şartların yerine getirilmesi halinde Hürmüz Boğazı yeniden açılacak ve nükleer müzakereler başlayacak.

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İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu kapsamında New York'ta düzenlediği basın toplantısında, ABD'ye çatışmaları sona erdirmeye yönelik 7 günlük bir plan sunduklarını açıkladı.

New York Times'ın haberine göre Erakçi, arabulucular aracılığıyla iletilen plana göre belirli şartların yerine getirilmesi halinde Hürmüz Boğazı'nın 7. günün sonunda yeniden açılacağını ve nükleer müzakerelerin başlayacağını söyledi. Teklifin, haziran ayında ABD ile İran arasında varılan mutabakat zaptındaki taahhütlerle büyük benzerlik taşıdığı belirtildi.

Erakçi, anlaşmanın ABD ara seçimlerinden önce sağlanmasının daha iyi olacağını ifade etti.

ABD'NİN ACELESİ YOK

Görüşmeler hakkında bilgi sahibi bir ABD'li yetkili ise yönetimin arabulucular aracılığıyla olumlu ve yapıcı temaslar yürüttüğünü, ancak Washington'un bir anlaşma için acele etmeyeceğini belirtti.

Haberde, İran'ın teklif kapsamında 7 gün boyunca Lübnan dahil tüm çatışmaların durmasını, ABD'nin İran'a ait olduğu tahmin edilen en az 12 milyar dolarlık dondurulmuş fonları serbest bırakmasını, İran petrolüne yönelik yaptırımları kaldırmasını ve deniz ablukasına son vermesini istediği öne sürüldü.

Bu adımların ardından Hürmüz Boğazı'nın açılması ve nükleer müzakerelerin yeniden başlatılmasının planlandığı aktarıldı.

İran'ın önerisi, ABD Başkanı Donald Trump ile İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın BM Genel Kurulu'nda karşılıklı sert mesajlar verdiği dönemde gündeme geldi. Trump, anlaşma sağlanmaması halinde İran'ı "yok etmekle" tehdit ederken, Pezeşkiyan ülkesine zorbalık yapılamayacağını söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da Katar arabuluculuğunda gerçekleştirilen üç saatlik toplantının bir uzlaşıyla sonuçlanmadığını açıkladı.

Erakçi, 22 Eylül'de ABD Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Jared Kushner ile Katar üzerinden mesaj teatisinde bulunmuş, görüşmeyi "verimli" olarak nitelendirmişti. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi de yeni temasların yapılabileceğini açıklamıştı.

Öte yandan haberde, yaptırımlar, temel gıdadaki enflasyon, ilaç sıkıntısı ve ticari aksamalar nedeniyle İran ekonomisinin ağır baskı altında olduğu belirtildi.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: ANADOLU AJANSI

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