Fransa'da Kylian Mbappe şoku: Büyük üzüntü yaşadı

Fransa'nın Real Madridli yıldızı Kylian Mbappe, A Milli Takımımız ile oynanan maçta attığı golün hemen ardından sakatlandı ve karşılaşmaya devam edemedi.

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UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki ilk maçında A Milli Futbol Takımımız ile karşılaşan Fransa'da Kylian Mbappe üzüntüsü yaşandı.

GOLÜ ATTI, SAKATLANDI

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Mbappe, müsabakanın ikinci devresinde attığı gol sonrası sakatlık geçirdi. Mücadelenin 54. dakikasında Fransa'yı öne geçiren golü atan 27 yaşındaki hücumcu, gol vuruşu esnasında sakatlandı.

Kylian Mbappe

MBAPPE'NİN YERİNE DOUE GİRDİ

Bir süre kendini deneyen Kylian Mbappe, oyuna devam edemezken büyük üzüntü yaşadı. Fransa'da Mbappe'nin yerine 59. dakikada Desire Doue oyuna dahil oldu.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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