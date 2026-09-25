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T-Otomobil

Direksiyon riski ortaya çıktı! 3 milyondan fazla araç çağrılıyor

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Direksiyon riski ortaya çıktı! 3 milyondan fazla araç çağrılıyor
Başlık ResmiDireksiyon riski ortaya çıktı! 3 milyondan fazla araç çağrılıyor

Volkswagen, direksiyon arızasına yol açabilecek korozyon riski nedeniyle dünya genelinde 3 milyondan fazla aracı geri çağırıyor. Geri çağırma kapsamında Volkswagen'in yanı sıra Audi, Seat ve Skoda modellerinin de bulunduğu belirtildi.

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Alman otomotiv devi Volkswagen (VW), direksiyon sistemindeki potansiyel bir güvenlik riski nedeniyle dünya çapında 3 milyondan fazla aracı kapsayan geniş çaplı bir geri çağırma operasyonu başlattığını doğruladı.

Alman Motorlu Taşımacılık Dairesi (KBA) tarafından hafta içinde yapılan kısa açıklamalarda; risk altındaki modeller arasında VW'nin 2013-2024 yılları arasında ürettiği Tiguan, Touran, Golf ve Caddy modellerinin yanı sıra Audi'nin 2017-2024 yılları arasında üretilen yaklaşık 700 bin aracının yer aldığı belirtildi.

Alman Handelsblatt gazetesinin haberine göre ise geri çağırma dalgasına grubun bünyesindeki Seat ve Skoda modelleri de dahil edildi.

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NEDENİ KOROZYON RİSKİ

KBA, direksiyon mekanizmasındaki korozyonun (paslanma) zamanla bir cıvatanın kırılmasına ve dolayısıyla direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesine yol açabileceğini aktardı. Kurum, şu ana kadar bu arızaya bağlı herhangi bir kazanın rapor edilmediğini kaydetti.

Konuya ilişkin AFP'ye konuşan bir Volkswagen sözcüsü, söz konusu "korozyon sorununun" araçlar üzerinde yapılan rutin kalite kontrol testleri sırasında tespit edildiğini belirtti.

Sözcü, "Etkilenen araçları önleyici bir tedbir olarak servislere çağırıyoruz. Şu ana kadar yaşanan herhangi bir yaralanma vakası bulunmuyor" ifadelerini kullandı. Ayrıca araç sahiplerinin yetkili bayilerden cıvata değişimi için randevu alana kadar araçlarını kullanmaya devam edebileceklerini ekledi.

Direksiyon riski ortaya çıktı! 3 milyondan fazla araç çağrılıyor
Başlık ResmiDireksiyon riski ortaya çıktı! 3 milyondan fazla araç çağrılıyor

Geri çağırma dalgasının diğer markalara yansımasına ilişkin olarak AFP'ye bilgi veren bir Seat sözcüsü, 2016 ile 2026 yılları arasında üretilen 224 bin adet Ateca ve Tarraco modelini dünya genelinde servislere çağırdıklarını doğruladı.

Skoda tarafının ise konuyla ilgili resmi bir açıklama yapması bekleniyor.

Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ
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