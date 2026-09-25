Ünlü trenin durağı neden değişti? DMM açıkladı

DMM, Sirkeci ve Haydarpaşa garlarındaki restorasyon çalışmaları nedeniyle Venice Simplon-Orient-Express treninin yolcularını Bakırköy Garı'nda indirip bindireceğini açıkladı. Sosyal medyada yer alan bazı iddiaların ise gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı sosyal medya hesaplarında Sirkeci ve Haydarpaşa garları ile Venice Simplon-Orient-Express trenine ilişkin paylaşılan iddialara ilişkin açıklama yaptı.

DMM, söz konusu iddiaların açıkça dezenformasyon içerdiğini bildirdi.

Açıklamada, Sirkeci ve Haydarpaşa garlarında restorasyon çalışmalarının sürdüğü belirtilerek, çalışmalar nedeniyle diğer ana hat trenlerinde olduğu gibi Venice Simplon-Orient-Express yolcularının da Halkalı'da değil, Bakırköy Garı'nda indirileceği ve bindirileceği kaydedildi.

"ADLİ SÜREÇLER BAŞLATILMIŞTIR"

DMM'nin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Sirkeci ve Haydarpaşa garlarında restorasyon çalışmaları sürmektedir. Çalışmalar nedeniyle diğer ana hat trenleri gibi Venice Simplon-Orient-Express yolcuları için de Halkalı'da değil, Bakırköy Garı'nda iniş ve biniş gerçekleştirilecektir. Söz konusu tren, yolcularını Bakırköy'de indirdikten sonra temizlik, ikmal ve park işlemleri için teknik olarak Halkalı'ya çekilecektir.

Süreç tamamen tarihi mirası koruma ve teknik düzenleme çalışmalarından ibarettir. Kamuoyunu yanıltmaya yönelik spekülasyonları yayanlar hakkında adli süreçler başlatılmıştır. Yalnızca ilgili resmi makamlarca yapılan açıklamaların dikkate alınması önemle rica olunur."

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